Орлова рассказала, как Киркоров покупал песни у немецкого певца

Актриса, певица и ведущая Марина Орлова рассказала ФАН, как король российской эстрады Филипп Киркоров выкупил права на песню у немецкого исполнителя Штефана Хантеля.

По словам Орловой, она прекрасно знает о том, что Киркоров покупал песни у зарубежных исполнителей.

«Мой друг, немецкий певец Хантель, который пишет цыганские песни, рассказывал мне, как Филипп покупал у него эти песни. Он рассказал: «Я еду в машине, и мне кто-то звонит с неизвестного номера. Ну, я беру трубку, и мне говорят: «Здравствуйте, я хочу купить у вас песню «Диско партизаны». Хантель ответил, что занят, и надо перезвонить ему позже. Голос на том конце провода, а это и был Киркоров, спрашивает: «Когда?», «Через два месяца», — поделилась актриса.

Хантель признался, что сначала счел звонок «разводом» и не воспринял всерьез, отметила Орлова. Но ровно через два месяца Киркоров перезвонил ему и еще раз сказал, что хочет купить песню.

«Представляете, в итоге они сейчас большие друзья! Ну, как большие... Хантель очень маленького роста, а Киркоров, как известно, двухметрового роста. Потом он у немца, по-моему, еще две какие-то песни купил», — добавила актриса.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что намерен обратиться в Европейский суд в связи с тем, что Литва запретила ему въезд в страну.