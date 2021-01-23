В Перу предложили перенести всеобщие выборы из-за коронавируса

Лима, 23 января. Бывший президент Перу Мартин Вискарра призвал перенести всеобщие выборы в стране из-за быстрых темпов распространения коронавируса. Обращение к властям страны он опубликовал на своей странице в Twitter.

Frente al incremento de casos Covid-19 en el país, es necesario redoblar nuestra capacidad de respuesta y adoptar medidas urgentes que permitan proteger la vida y la salud de todos los peruanos. (1/3) pic.twitter.com/gYnFBZF0ih — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) January 22, 2021

«В связи с ростом числа заболеваний COVID-19 в стране необходимо удвоить средства реагирования и принять срочные меры по защите жизней и здоровья всех перуанцев, — заявил бывший глава государства. — Мы предлагаем правительству внести в Конгресс законопроект о переносе первого тура всеобщих выборов с 11 апреля на 23 мая и второго тура с 6 июня на 27 июня».

Политик продемонстрировал статистические данные, свидетельствующие о критической нагрузке на систему здравоохранения страны. На данный момент палаты интенсивной терапии в Перу заполнены на 92%.

Ранее десятки перуанских врачей в Лиме и Куско начали бессрочную голодовку, призывая власти обратить внимание на нехватку медицинского персонала, медикаментов и средств индивидуальной защиты в государственных больницах. С начала пандемии коронавирусом в Перу заразились 1,07 млн человек, 39 тысяч перуанцев умерли от осложнений. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Перу наблюдается самая высокая в Латинской Америке смертность от COVID-19 в расчете на миллион человек населения.

10 ноября 2020 года конгресс Перу 105 голосами из 130 отстранил президента Мартина Вискарру от должности по обвинениям в получении взяток в 2011 году. При этом на момент решения парламента уровень доверия Вискарры превышал 50%. Это спровоцировало массовые протесты против нового временного президента Мануэля Мерино, который самостоятельно покинул пост спустя несколько дней.

Miles de ciudadanos marcharon en nuestro país y en el extranjero contra Manuel Merino.



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Протесты в крупных городах закончились только после избрания временным главой государства Франциско Сагасти, который остается на этом посту по сей день. Сам Мартин Вискарра собирался баллотироваться на выборах в Конгресс, однако верховный избирательный суд страны отказал в регистрации его кандидатуры.