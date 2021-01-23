США, Мексика и Гватемала закрыли двери для мигрантов

Гватемала, 23 января. Послы США и Мексики, а также министр иностранных дел Гватемалы договорились о политике «закрытых дверей» и незамедлительной депортации нелегальных мигрантов. С официальной точки зрения мигранты подлежат выдворению из-за пандемии COVID-19, сообщает гватемальское информационное агентство Prensa Libre.

#Nacional | Según el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento, con la pandemia la situación se complica. "Quiero reiterar la voluntad de México para tratar de convencer a los hermanos centroamericanos para que no abandonen sus casas, ni pongan en riesgo a sus hijos". pic.twitter.com/lKcSlLAxJW — Vivi Mutz (@MutzViviana) January 22, 2021

«При любом намерении сформировать караван наша позиция ясна: наша граница остается закрытой для тех, кто пытается проникнуть незаконно, — заявил посол США в Гватемале Уильям Попп. — Эмигранты, которые пересекают границу США нелегально, будут немедленно депортированы, это вопрос национальной безопасности».

“Nuestra frontera permanece cerrada para aquellos que intenten ingresar de manera ilegal”, dijo el embajador de EE.UU. en Guatemala, William Popp, en una reunión donde también participaron el canciller, Pedro Brolo y el embajador de México, Romeo Ruiz Armento. pic.twitter.com/woTY76hpYv — CRNNoticias (@CRN_Noticias) January 22, 2021

Американский дипломат пообещал, что новое правительство Соединенных Штатов будет работать над «альтернативами и экономическими возможностями для большего процветания» в Центральной Америке.

Посол Мексики Ромео Руис обратился к беженцам, призвав их не покидать свои страны во время пандемии коронавируса. По мнению Руиса, нелегальная миграция «способствует росту заболеваемости COVID-19, преступности и торговле людьми».

«Пожалуйста, не покидайте свои дома, не подвергайте опасности свои семьи, не подвергайте риску своих детей», — просил дипломат.

Министр иностранных дел Гватемалы Педро Бролло призвал правительства стран Центральной Америке жестко пресекать попытки формирования караванов мигрантов.

«Мы призываем дружественные страны доказать действиями, что они не приемлют любые попытки формирования массовых потоков людей и будут им противодействовать», — сказал министр.

Во время своей предвыборной кампании новый президент США Джо Байден пообещал дать американское гражданство 11 миллионов нелегальных мигрантов из Центральной Америки. 16 января караван мигрантов из Гондураса численностью около 9000 человек прорвал полицейские кордоны на границе Гватемалы и устремился на север.

В течение нескольких следующих дней правоохранительные органы Гватемалы по приказу президента Алехандро Джамматтеи пытались силой сдержать движение каравана. Часть беженцев удалось депортировать.

В ходе столкновений с полицией и армией пострадали сотни людей, однако отдельным группам гондурасцев удалось достичь границы Мексики. Несмотря на призывы мигрантов к новому американскому президенту, неназванный источник в администрации Байдена заявил, что на данный момент в США нелегалов «не ждут».