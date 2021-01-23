Маргарита Симоньян назвала ужасной потерей смерть Ларри Кинга

Американский телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет в одной из больниц Лос-Анджелеса в субботу. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала смерть создателя шоу Larry King Live ужасной потерей.

«Главная легенда мирового телевидения, его самое известное имя, само известное лицо. Тонкий, с блестящим юмором, замечательный. Нет слов», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В 2017 году Кинг рассказал, что борется с раком легких. В 2019 году ему провели ангиопластику. В начале января стало известно, что ведущий попал в больницу с коронавирусом.

Ларри Кинг был бессменным ведущим шоу Larry King Live с 1985 по 2010 год. На его счету более 50 тысяч интервью со знаменитостями, политиками и спортсменами. С 2013 года Кинг выпускал свое шоу на канале RT America.