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Праздника не будет: власти Рио-де-Жанейро отменили карнавал в 2021 году

Праздника не будет: власти Рио-де-Жанейро отменили карнавал в 2021 году

Рио-де-Жанейро, 22 января. Власти бразильского Рио-де-Жанейро приняли решение отказаться от проведения карнавала в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил мэр города Эдуарду Паэс на своей странице Twitter.

«Я никогда не скрывал свою страсть к карнавалу и понимание экономического значения этого культурного мероприятия для нашего города. Тем не менее, мне кажется, говорить сейчас о том, что мы сможем провести карнавал в июле, просто бессмысленно», — написал политик.

Паэс обещал оказать финансовую поддержку культурным организациям, задействованным в подготовке мероприятия. По его словам, вернуться к подготовке карнавала можно будет лишь в 2022 году, когда все жители Рио-де-Жанейро пройдут процедуру вакцинации.

Праздника не будет: власти Рио-де-Жанейро отменили карнавал в 2021 году

Карнавал традиционно проводится в Рио-де-Жанейро в середине февраля в течение пяти дней. Ранее Независимая лига школ самбы (LIESA) предложила провести мероприятие в апреле 2021 года. Сейчас LIESA поддержала решение Паэса о переносе праздника на следующий год.

«Выражаем поддержку и понимаем решение мэра в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 и нынешней неясностью в сроках вакцинации населения», — говорится в заявлении организации.

С начала пандемии в городе Рио-де-Жанейро новым коронавирусом заразились почти полмиллиона человек. Согласно официальной статистике, от осложнений скончались более 28 тысяч жителей города. На данный момент прививку против коронавируса получили только 42 тысячи горожан.

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