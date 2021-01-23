Праздника не будет: власти Рио-де-Жанейро отменили карнавал в 2021 году

Рио-де-Жанейро, 22 января. Власти бразильского Рио-де-Жанейро приняли решение отказаться от проведения карнавала в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил мэр города Эдуарду Паэс на своей странице Twitter.

«Я никогда не скрывал свою страсть к карнавалу и понимание экономического значения этого культурного мероприятия для нашего города. Тем не менее, мне кажется, говорить сейчас о том, что мы сможем провести карнавал в июле, просто бессмысленно», — написал политик.

Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021

Паэс обещал оказать финансовую поддержку культурным организациям, задействованным в подготовке мероприятия. По его словам, вернуться к подготовке карнавала можно будет лишь в 2022 году, когда все жители Рио-де-Жанейро пройдут процедуру вакцинации.

Карнавал традиционно проводится в Рио-де-Жанейро в середине февраля в течение пяти дней. Ранее Независимая лига школ самбы (LIESA) предложила провести мероприятие в апреле 2021 года. Сейчас LIESA поддержала решение Паэса о переносе праздника на следующий год.

«Выражаем поддержку и понимаем решение мэра в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 и нынешней неясностью в сроках вакцинации населения», — говорится в заявлении организации.

С начала пандемии в городе Рио-де-Жанейро новым коронавирусом заразились почти полмиллиона человек. Согласно официальной статистике, от осложнений скончались более 28 тысяч жителей города. На данный момент прививку против коронавируса получили только 42 тысячи горожан.