Михаил Шуфутинский: Ларри Кинг был профессором на ТВ

Американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг скончался утром, 23 января, в медицинском центре «Седарс-Синай» в Лос-Анджелесе. Ему было 87 лет. В начале января Кинга госпитализировали с коронавирусной инфекцией. До этого у ведущего неоднократно возникали другие серьезные проблемы со здоровьем: он уже много лет лечился от диабета, перенес несколько сердечных приступов и инсульт, а в 2017 году прошел курс лечения от рака легких.

Советский и российский эстрадный певец, заслуженный артист РФ, пианист и музыкальный продюсер Михаил Шуфутинский поделился с ФАН своими воспоминаниями о Ларри Кинге. Музыкант имеет гражданства РФ и США, и много лет был постоянным зрителем шоу Ларри Кинга.

«В те времена, когда я жил в Америке (с 1981 по 2003 годы. — Прим. ФАН), для меня он был одной из самых значимых фигур в числе других телеведущих. Потому что он затрагивал всевозможные глубинные вопросы — политические и социальные. И человек, видно, что остроумный, очень много знающий. Он был просто настоящим профессором. В полном смысле этого слова. Я смотрел его шоу много раз. Очень жаль, что такие люди уходят», — сказал заслуженный артист РФ.

Лоуренс Харви Зейгер (Ларри Кинг) родился 19 ноября 1933 года в еврейской семье в небогатом районе Нью-Йорка — Бруклине. Его родители, Дженни и Эдди Зейгер, эмигрировали с территории Литвы и Украины — из Вильнюса и Коломыи соответственно. Будучи еще совсем молодым парнем, Лоуренс остался без отца и был вынужден работать, чтобы поддержать свою мать. Однако молодого человека уже в то время манила работа журналиста. В 1957 году он переехал в Майами, где начал работу в качестве радиоведущего на небольшой радиостанции, сначала комментируя местные новости и ведя спортивные обзоры. Там же Лоуренс решил взять псевдоним «Ларри Кинг», так как фамилия Зейгер звучала «слишком этнически-еврейской и трудной для запоминания». С 1978 года Кинг стал работать в Национальной радиовещательной сети, получив свой слот вещания, который он вел вплоть до 1994 года.

Однако главную славу Кингу принесло не национальное радио, а кабельное телевидение.



Со смертью Ларри Кинга ушла целая эпоха — с 1985 по 2010 год он работал на ведущем американском кабельном канале CNN в передаче Larry King Live, где прославился своими интервью с политиками, бизнесменами, актерами, писателями и другими знаменитостями. В частности, широко известная фраза Владимира Путина «она утонула», сказанная в связи с гибелью подлодки «Курск», была произнесена именно в интервью, которое брал Ларри Кинг.

За свою долгую жизнь Кинг взял интервью у более чем 50 тысяч людей, задав совершенно новый стандарт «персональной» журналистики, а передача Ларри Кинга даже попала в книгу рекордов Гиннесса как самое длительное политическое шоу с бессменным ведущим.

В отличие от многих интервьюеров, работавших в одно время с ним, Кинг в своей работе всегда придерживался прямого, дружеского подхода в разговоре со своими гостями. В силу этого он получил репутацию человека, задающего простые и открытые вопросы, которые хотя и касались острых тем, но всегда позволяли гостям выразить свою позицию без перехода к спору или же к пустой полемике. Кинг, в частности, признавался, что беседуя со своими гостями, старается погружаться в тему уже в разговоре, не «штудируя» материалы заранее, чтобы не знать о предмете дискуссии больше, чем его аудитория, а выяснять это в ходе интервью.

Поэтому отнюдь не удивительно, что шоу Ларри Кинга было столь популярным на протяжении целой четверти века: его рецепт дружеской открытости и настоящей откровенности безотказно действовал на политиков и спортсменов, артистов и бизнесменов, религиозных деятелей и писателей. Кроме того, Кинг знал, когда «надо уйти»: в июле 2010 года он объявил о добровольном закрытии своего шоу на CNN. Впрочем, Кинг не смог вести жизнь «тихого пенсионера»: уже в 2012 году он запустил несколько иной проект — интернет-программу Larry King Now, которая на протяжении последних восьми лет выходила на канале Ora TV. В 2013 году Кинг продал права на это шоу российской телекомпании RT America, а в ответ на критику своего сотрудничества с российским государственным каналом заявил, что «я не работаю на RT», подчеркнув, что это лишь «обычная сделка между двумя компаниями».

Кинг был женат восемь раз. Всего у него было четверо детей от трех жен. К сожалению, в 2020 году Ларри Кинг похоронил двоих своих детей, 65-летнего Энди и 52-летнюю Чайю, которые умерли с разницей в несколько недель. Остается открытым и вопрос с телом самого Кинга — еще в 2011 году в эфире CNN он заявил, что в завещании прикажет заморозить своё тело после смерти с помощью крионики, считая, что в будущем его смогут исследовать и, возможно, даже воскресить.

В любом случае нам будет не хватать Ларри Кинга — и мы будем с удовольствием пересматривать его громадное телевизионное наследие, которое является одной из самых масштабных иллюстраций ушедшего мира на стыке двух тысячелетий.