Шахназаров: Замысел западных спецслужб по вовлечению детей в митинги преступен

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель Карен Шахназаров оценил идею вовлечения детей в несанкционированные митинги, назвав ее «чудовищной».

Акции против ареста основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального, начавшиеся 23 января, прокатились по всей стране. Среди сторонников Навального оказались не только взрослые граждане, но и дети. Во многих социальных сетях, таких, как TikTok, «ВКонтакте», Facebook и других, были размещены призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных митингах.

Генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Шахназаров считает, что за свои «отвратительные» действия люди, привлекающие детей к участию в подобных акциях, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

«Это абсолютно отвратительно. Те, кто занимается этим (вовлечением детей. — Прим. ФАН), должны быть привлечены к серьезной уголовной ответственности. Это уже перешло все границы. Понятно, зачем они это делают. Хотят подставить детей, чтобы произошло какое-то там насилие, и ясно, что картинка, где в центре этого насилия будут дети, им очень выгодна. Нашей власти надо серьезней реагировать на эти вызовы. Нельзя отмалчиваться», — заявил народный артист России.

Кроме того, он считает, что ответственными за организацию подобных акций и призывы к ним выступают западные спецслужбы.

«Вообще, это чудовищно — замысел сам по себе. И у меня нет сомнений, что это работа западных спецслужб. Ну, совсем нет сомнений! Это очень организованно, спланировано, причем давно. Вся эта история (возвращение Алексея Навального в Россию и последующие события. — Прим. ФАН) — давно спланированная операция. Мое отношение достаточно терпимое к несистемной оппозиции резко изменилось. Они полностью исключили возможность относиться к ним терпимо. Эта акция абсолютно преступна», — заключил Карен Шахназаров.

Блогер, политик Алексей Навальный прибыл из Германии в Россию 17 января. В аэропорту Шереметьево оппозиционный лидер был задержан, поскольку был в розыске.

Алексей Навальный многократно нарушал испытательный срок по делу, начатому по заявлению генерального директора компании «Ив Роше». Оппозиционер был обязан являться на отметку в УФСИН два раза в месяц, о нарушении этого обязательства его предупреждали. Однако свои обязательства он не исполнил. 18 января по решению суда Навальный был арестован на месяц, а после задержания он призвал своих сторонников к уличным акциям протеста.

Первые несанкционированные митинги прошли в городах Дальнего Востока и Сибири и оказались не так многочисленны. Самая массовая акция прошла во Владивостоке, но большую часть из протестующих составили несовершеннолетние. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло в комментарии ФАН поддержал полицейских, которые проводят разъяснительные работы со школьниками.