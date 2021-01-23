Игорь Бутман: дети на митингах — это преступление

Советский и российский саксофонист; народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Игорь Бутман считает, что вовлечение в митинги детей — это запрещенный прием политической борьбы. Свое мнение он высказал корреспонденту ФАН.

«Честно говоря, к таким людям я отношусь очень отрицательно, — сказал народный артист России. — Считаю, что наши правоохранительные органы справятся с задачей, и все будет мирно, без всяких достаточно серьезных правонарушений. Я не поддерживаю это, категорически против таких акций и того, что происходит с оппозицией. Детей абсолютно нельзя вовлекать в эту ситуацию. Мы все были детьми, мы все протестовали, мы все говорили, что взрослые ничего не понимают. Я сам кричал из окна что-то о Брежневе. Тогда был 24-й съезд КПСС (март-апрель 1971 года). Естественно, меня оторвали от окна. Но в те времена мы не выходили на улицы, потому что это было опасно. И мы — и дети, и родители, все вместе, — могли «загреметь». Тогда не было свободы слова, тогда все шептались и возмущались по углам, по кухням. И, в принципе, не хотели просто жить (в СССР) и мечтали об эмиграции. Не о борьбе, а просто об эмиграции» — вспоминает музыкант.

Сегодняшняя ситуация осложняется еще тем, что во всем мире продолжается пандемия коронавируса — массовые скопления людей на улице могут привести к новым вспышкам, опасается саксофонист. Но еще более опасно, что молодежь провоцируют участвовать в том, о чем она имеет еще очень слабое представление.