Европарламент призвал страны ЕС признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Брюссель, 23 января. Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза признать бывшего депутата Хуана Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы. За резолюцию проголосовал 391 евродепутат, 114 законодателей выступили против, сообщается на официальном сайте ЕП.

Press release

MEPs: Juan Guaidó is the legitimate interim President of ???????? Venezuela ⤵️https://t.co/EirLI89PBu — EP PressService (@EuroParlPress) January 21, 2021

«Призываем государства-члены Союза однозначно признать продолжение полномочий законной Национальной ассамблеи Венесуэлы, избранной в 2015 году, и законного временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо», — говорится в пресс-релизе Европарламента.

Данная резолюция не носит юридически обязывающего характера. Для того, чтобы Гуайдо был признан президентом Венесуэлы, потребуется единогласное признание всеми странами ЕС и согласие представителей всех стран в Европейской комиссии.

Всего несколько дней назад, 19 января, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС «никогда не признавал Хуана Гуайдо законным представителем Венесуэлы» — решение не было принято из-за отсутствия единогласия среди стран-членов Союза.

La UE no reconoce la representatividad democrática de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela. Llama a todos los actores del país a alcanzar una solución dialogada e integradora. (1/2)https://t.co/1oFMuLs14v — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021

Ранее Брюссель отказался признавать итоги декабрьских парламентских выборов в Венесуэле, назвав их «несвободными и недемократическими». Предыдущий созыв Национальной ассамблеи, представители которого проигнорировали выборы, заявил о продлении полномочий Хуана Гуайдо в качестве председателя парламента и временного президента страны.

«ЕС будет продолжать поддерживать отношения со всеми политиками и представителями гражданского общества, которые пытаются восстановить демократию в Венесуэле, включая, в частности, Хуана Гуайдо и других представителей уходящего созыва Национальной ассамблеи, избранного в 2015», — говорится в заявлении Жозепа Борреля от 7 января 2020 года.

С начала политического кризиса в Венесуэле в феврале 2019 года правительства Греции и Италии отказываются признавать Хуана Гуайдо законным «временным президентом» Венесуэлы, и настаивают на принципе невмешательства во внутренние дела других стран.