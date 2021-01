Европарламент призвал страны ЕС признать Гуайдо президентом Венесуэлы

Брюссель, 23 января. Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза признать бывшего депутата Хуана Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы. За резолюцию проголосовал 391 евродепутат, 114 законодателей выступили против, сообщается на официальном сайте ЕП.

