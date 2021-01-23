Китай аннулировал многомиллиардный долг ЦАР в рамках укрепления сотрудничества

Банги, 23 января. Китайская Народная Республика укрепляет двусторонние связи с ЦАР через списание долгов и передачу материальной помощи для полиции и жандармерии страны.

Посол Китая в Центральноафриканской Республике Чен Донг и министр финансов ЦАР Анри-Мари Дондра подписали 22 января соглашение, согласно которому Пекин прощает Банги долг в размере 10,645 миллиарда франков КФА (около 20 миллионов долларов США). Также силам обороны и безопасности страны поставят форму, наручники и прочее снаряжение.

Глава центральноафриканского Минфина отметил, что списание долга позволит активизировать строительство базовой социальной инфраструктуры в государстве. Экономика ЦАР испытывает серьезные затруднения из-за действий боевиков, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC).

Вооруженные бандиты, среди которых множество наемников из соседних стран, нападают на города и селения в разных районах республики, а также нарушают движение по трассе, соединяющей ЦАР с Камеруном. Дорога из Банги на Дуалу является важной транспортной артерией, по которой не только идет продовольствие для центральноафриканцев, но и осуществляется вывоз экспортных товаров.

Для боевиков, пытающихся создать в ЦАР невыносимые условия для жизни, трасса является первоочередной целью. Поэтому каждая колонна грузовиков сопровождается миротворцами ООН.

В связи с участившимися атаками вооруженных бандитов президент республики Фостен-Арканж Туадера ввел в стране чрезвычайное положение, за время которого армия страны, полиция и жандармерия, подготовленные российскими инструкторами, завершат масштабную операцию против CPC.