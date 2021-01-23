Актриса Ольга Филиппова отметит свой 44-ый день рождения в одиночестве

Российской актрисе театра и кино Ольге Филипповой 23 января исполняется 44 года. В разговоре с корреспондентом ФАН поделилась планами на предстоящий праздник.

Бывшая гражданская супруга актера Владимира Вдовиченкова призналась, что на свое 44-летие громких торжеств не планирует, а проведет праздник дома. Скорее всего, на планы актрисы повлияла ситуация с распространением коронавируса.

«Я не буду отмечать день рождения. Почему? Потому что так получилось… Я дома буду. Гостей собирать тоже не планирую, может быть, из-за всей этой коронавирусной истории», — поделилась Ольга Филиппова.

Однако артистка поспешила также успокоить своих поклонников, что ситуация с COVID-19 больше отразилась на ее настроении, но отнюдь не на здоровье.

«В этом году, да, я избежала этой участи — заражения «ковидом». Со здоровьем у меня все хорошо», — отметила знаменитость.

Ольга Филиппова также поблагодарила журналиста за поздравления.

Актриса окончила Музыкальное училище имени Гнесиных, курс музыкальной комедии Григория Гурвича. Со второго курса, совмещая с учебой, работала в театре «Летучая мышь».

Она снялась в таких картинах, как «Условный рефлекс», «Одиссея», «Курортный роман», «Выход», «Искупление» и другие. Также она принимала участие в съемках 27 сериалов.

В 2003 году Ольга Филиппова сыграла роль преступницы в картине «Кармен», за что была удостоена специальным диплом жюри «За современное воплощение классического женского образа» на IV Международном фестивале актеров кино «Стожары». Также она является лауреатом международного кинофестиваля «Бригантина» в номинации «За лучший дебют».

Сегодня также отмечает свой 74-ый день рождения актер, каскадер Александр Иншаков. С корреспондентом ФАН артист поделился творческими планами на будущее.