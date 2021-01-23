Камерунские боевики могут проникнуть в ЦАР для поддержки антиправительственных сил

Яунде, 23 января. Группа камерунских боевиков планирует отправиться в Центральноафриканскую Республику, чтобы примкнуть к вооруженной группировке «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и продолжить эскалацию насилия в стране.

Согласно появившимся в Сети данным, наемники вооружены луками, поэтому сначала отряд отправится в Чад, где получит более современное оружие.

Связанная с экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе «Коалиция» активизировалась незадолго до начала всеобщих выборов, когда Конституционный суд снял его кандидатуру с голосования. Несмотря на объявление результатов, боевики CPC продолжили провокации и нападения на гражданских.

Помимо членов местных группировок в составе «Коалиции» действуют иностранные наемники. Преимущественно из Чада. Об этом свидетельствуют знаки различия, найденные на месте боя в районе Бондокпо, где правительственные силы уничтожили свыше 50 боевиков. Также к снабжению группировки приложил руку управляющий стратегическими резервами Республики Чад Умар Деби, который лично приезжал в ЦАР, чтобы проконтролировать передачу оружия бандитам.

CPC устраивает несистематические нападения на центральноафриканские поселения и пытается перекрыть трассу, соединяющую столицу страны с Камеруном, что наносит урон национальной экономике и прерывает поставки продовольствия. На прошлой неделе,13 января, боевики организовали атаку на Банги, однако натренированные российскими инструкторами бойцы вооруженных сил ЦАР (FACA) оперативно отразили нападение.

В связи с непрекращающейся угрозой со стороны вооруженных элементов президент Фостен-Арканж Туадера ввел в стране чрезвычайное положение, за время которого FACA при поддержке миротворцев ООН должны завершить операцию против CPC.