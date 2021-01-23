 Митинги нам не интересны: футбольные фанаты отказались выходить на площади

Вопреки ожиданиям организаторов несанкционированных акций, футбольные фанаты не стали пополнять ряды незаконно протестующих групп на улицах городов. Участники фанатского движения считают, что спорт находится вне политики, и не стали поддаваться на провокационные попытки целенаправленно вывести их на акции протеста. Даже если единичные случаи появления на площадях заядлых болельщиков где-то наблюдались, то они никак не отражают общую позицию футбольного сообщества, заявляют поклонники одного из самых массовых видов спорта.

«Мы не участвуем в митингах, тем более что они не санкционированы. Нам они не интересны. Как представителей объединения на митингах точно не будет никого», — анонимно один из лидеров фанатского движения «Зенита».

Ранее ФАН напомнил о последствиях сопротивления на митингах.