Шпаргалка для оппозиционных СМИ: журналистов учат правильно освещать митинг

Накануне митингов журналистам прозападных СМИ разослали внутреннюю инструкцию по отработке несанкционированной акции протеста. Инструкцию составляли представители «Радио свобода» — иноагента, который работает за деньги Госдепа США. Представителям СМИ были выданы четкие рекомендации, как вести себя в толпе и на что сделать акцент, чтобы подать происходящее с нужной заказчику стороны.

Во главе таких рекомендаций – обязательный акцент на задержаниях. Несовершеннолетних фотографировать и снимать на видео представителям СМИ запретили. В объективах и фотоаппаратах должна появляться только зрелая аудитория, со сложившимся мнением и четко выраженной протестной политической позицией.

В своей развернутой инструкции организаторы всестороннего освещения беспорядков пояснили сотудникам, что сначала они собирались ограничиться расширенной новостью, но передумали, и предпочли рассказывать миру об акции протеста через «лайв-блог» — то есть, запустить онлайн-трансляцию. В ней, по задумке, любой желающий должен увидеть в режиме реального времени, что творится на улицах городов, и как «народный протест» пресекается представителями правоохранительных органов.

«Либеральные СМИ имеют только внутренне протестное настроение, в 98% случаев они освещают исключительно протесты, поэтому я ни в коем случае не удивлен, что появляются уже инструкции, как себя вести на подобного рода оппозиционных митингах, — прокомментировал этот документ эксперт и участник ООН, член молодежной Ассамблеи Совбеза от РФ Юрий Самонкин. – Им рекомендовано делать упор в журналистских материалах исключительно за задержаниях или на каких-то провокационных действиях, которые совершает сама оппозиция. Всё для того, чтобы сделать из сотрудников Росгвардии некий такой «тоталитарный» инструмент давления, потом это растиражировать, чтобы потом это подхватили на Западе и европейские средства массовой информации».

Чтобы поиграть на чувствах зрителей и заставить их как можно эмоциональней вовлекаться в происходящее, рекомендуется как можно больше использовать фото и видео плакатов, брать самые «короткие и информационно ценные» (то есть, максимально кричащие) цитаты выступающих ораторов. Параллельно – раскручивать на развернутые эмоциональные комментарии людей и сочувствующих, примкнувших к митингу. «Вы можете (и даже должны) помочь своему спикеру – задавайте ему вопросы, — написано в инструкции для журналистов. — Очевидно, что люди пришли поддержать Навального, поэтому про это можно даже не спрашивать».

Среди наводящих вопросов авторы рекомендаций советуют повыяснять у митингующих, возмущены ли они задержанием Навального и запретом выходить с протестами на улицы, предлагают пообсуждать в негативном ключе действия властей, высказаться по поводу разоблачающей деятельности своего кумира – в целом, показать решительный и негативный настрой широких народных масс. «В общем, спрашивайте так, чтобы получились не просто фразы «Я пришел, потому что доколе», мы бы хотели получить срез мотиваций людей и их оценки происходящего», — заключают авторы инструкции.

Если всё проходит мирно и спокойно, без задержаний, журналистам следует уделить побольше внимания разным странным экзальтированным личностям, которые тоже вышли на улицу – это подчеркнет демократичность и разноплановость протестующей аудитории. «Если на акции есть кто-то необычный – пришел в костюме трусов, с чашкой чая или устраивает аквадискотеку – то сделайте его главным героем своего текста. И, конечно, сфотографируйте этого человека со всех максимально возможных ракурсов», — советуют представителям СМИ.

Если же на митингах происходят задержания, нужно им уделить максимум внимания, поскольку это самый востребованный контент. О таких случаях надо «сразу сообщать редактору в личку», максимально оперативно и подробно описывать происходящее. «Что надо узнать: сколько человек задержали, кого именно (хотя бы имя, но лучше имя и фамилия. Если человек в городе известный, то напишите его статус – депутат, активист, координатор штаба Навального и т.д), за что задержали (в идеале – статью КоАП, по которой задерживают), били ли в процессе, куда повезут», — инструктирует журналистов «Радио Свобода».

«Эта вся система создана теми, кто осуществил государственный переворот в Украине в 2013–1014 годах, теми, кто попытался осуществить государственный переворот в Белоруссии. Их задача – свержение Владимира Путина и ликвидация России, — уверен политолог, общественный деятель Сергей Марков. — Это сфера деятельности иностранных спецслужб, они руководят этими протестами и информационной и организационной подготовкой, и их освещением. Все эти Навальные, Соболи, Миловы, Яшины – все это мистеры Смиты, сугубые бойцы враждебной армии. А их журналисты – это уже давно не журналисты, это бойцы информационного фронта, поскольку они работают по методичкам, которые созданы офицерами иностранных спецслужб, — считает аналитик».

ФАН также следит за тем, как проходит пресечение провокаций со стороны участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге.