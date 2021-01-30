Деньги за провокации на улицах обещают молодежи и спортсменам: МВД проводит проверку

Как стало известно ФАН, в настоящее время идут проверки по поводу массированной агитации в Сети — организаторы беспорядков в поддержку блогера Навального продолжают активно вербовать в свои ряды сторонников. Особенно интересуют агитаторов спортсмены и молодежь: тем, кто пожелает присоединиться к рядам митингующих и действовать активно, обещают заплатить. В частности, сотрудники правоохранительных органов проверяют один из сайтов, где идет оживленное обсуждение прейскуранта за выход на улицы 31 января. По данным ФАН, за определенные провокационные действия будет назначена соответствующая такса.

Как сообщил ФАН начальник отделения УВД в МВД России Александр Подольный, всем, кто задействован в работе этого сайта, грозит уголовная ответственность.

«Закон у нас предусматривает и административную, и уголовную ответственность за такие действия, штрафы до нескольких миллионов рублей — в зависимости от того, юридическое или физическое лицо попадает под статью закона, — заявил корреспонденту ФАН генерал-майор полиции, начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Александр Подольный. — В зависимости от того, какие призывы идут на мероприятия, что именно они собираются на этих мероприятиях делать против власти, против полиции. Призывать несовершеннолетних идти на какие-то массовые баррикады, да еще на фоне незакончившейся в России пандемии, когда в толпе могут быть зараженные ковидом, — это тоже попадает под уголовную и административную ответственность. Главное, сейчас все должны понимать, что за все действия, которые они совершают и собираются совершить, придется отвечать».

Ранее ФАН рассказывал о том, что в Екатеринбурге было заведено два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время незаконных выступлений 23 января.