Осташко рассказал, как созданная ботами иллюзия Навального разбилась о реальность

Несанкционированные митинги в российских городах оказались не столь массовыми, как заявляли их организаторы. Главный редактор издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко рассказал ФАН, как Алексей Навальный выстроил иллюзию о своей популярности и почему она разбилась.

Незаконные митинги уже прошли в городах Дальнего Востока и Сибири и завершаются на Урале. Акции прошли без массовых задержаний, несмотря на провокации со стороны их участников. В Москве, по оценке Reuters, число участников якобы составляет десять тысяч человек, однако агентству свойственно преувеличивать популярность Навального. В Петербурге на незаконный митинг собралось максимум три тысячи человек.

Руслан Осташко объяснил, что Навальный считает своими сторонниками всех людей, которые хотят перемен. Но в действительности это далеко не так. По словам политолога, многие пишут ему в соцсетях, что выходят на акции не за Навального, а потому что недовольны губернатором или местным чиновником.

«Нам что пытались всю эту неделю втирать? Посмотрите, вышло якобы сенсационное расследование Навального, которое собрало 40 млн просмотров, вся страна якобы поддерживает его. Но по факту они живут иллюзией, живут в своем сформированном мирке, который с помощью ботов раздувается до размеров мыльного пузыря, который рано или поздно лопнет. И лопается он прямо сейчас, когда на площади выходит не так много людей, из которых 80% вышли не за Навального, а за изменения», — отметил эксперт.

Он поддержал людей, которые хотят изменений для страны в лучшую сторону. Собеседник ФАН напомнил, что в текущем году пройдут выборы в Госдуму и в законодательные собрания в регионах.

«Большинство адекватных людей, и я в том числе, готовы поддерживать их желание перемен, изменения страны к лучшему. Но мы выступаем за эволюционное развитие, за законные изменения, за голосование за новых политиков, за новые идеи. И это нормально. А то, что Навальный отчитывается о просмотрах в YouTube, — это мыльный пузырь, раздутый с помощью ботов. Но боты не выходят на улицу, не делают революцию, не выходят на митинги и, что самое страшное, не садятся в тюрьмы. А живые люди, которые поверили в иллюзию, созданную ботами, могут поплатиться за это», — заключил Осташко.

В субботу, 23 января, сразу в нескольких городах России проходят несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Блогер открыто призывал жителей РФ принять участие в несогласованных мероприятиях. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло в комментарии ФАН поддержал полицейских, которые проводят разъяснительные работы со школьниками.