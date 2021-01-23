Топ-10 самых дорогих подарков звездам отечественного шоу-бизнеса

Представители отечественного шоу-бизнеса — люди довольно обеспеченные, их трудно чем-то удивить. Близким знаменитостей нередко приходится прибегать к нестандартным решениям в подборе подарков и выкладывать за это немалые деньги. ФАН вспомнил самые дорогие и роскошные презенты российских звезд.

Подарки от поклонников Бузовой

Ныне в Сети то и дело судачат о расставании поющей ведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. Если еще недавно все говорили о свадьбе двух влюбленных, то теперь, видимо, о совместном будущем и речи быть не может. Даже подаренный Манукяном на Новый год золотой гвоздь, инкрустированный россыпью бриллиантов, не смог скрепить эти две половинки отечественного шоу-бизнеса. Браслет-гвоздь от Cartier обошелся блогеру в 4 миллиона рублей.

Звезда телепроекта «Дом-2» нередко получает от своих поклонников дорогие подарки. Когда ее карьера певицы только начиналась, один из поклонников таланта девушки преподнес ей роскошный автомобиль стоимостью 10 миллионов, а еще один тайный воздыхатель — часы стоимостью 11 миллионов рублей.

«Коллекционер» дорогих часов — Манукян

Особая дружба между поп-королем российской эстрады, певцом Филиппом Киркоровым и блогером Давидом Манукяном завязалась после совместной работы артистов над записью песни Rolex и съемок клипа на эту композицию.

Для обоих исполнителей старания оказались не напрасными, только для кого-то они обернулись тратами. А для кого-то — приятными сюрпризами. Так, Филипп Киркоров в конце съемок преподнес коллеге невероятно дорогой подарок, им стали часы символичной марки Rolex, о которой так залихватски спели артисты.

Обошелся такой подарок Киркорову в 16 млн рублей. Даву удивил такой сюрприз, но часы все же принял. Ранее подобный аксессуар блогеру уже дарила его ныне экс-возлюбленная Бузова, но стоимость часов была в разы меньше.

Кольцо Пугачевой от Галкина

Роскошное ювелирное украшение на свой пальчик получила от своего супруга юмориста Максима Галкина звезда советской эстрады, певица Алла Пугачева в день своего 70-летия. Истинная стоимость золотого кольца не уточняется, однако опытные ювелиры уверены, что стоимость подобного украшения может быть более 28 млн рублей, а вот подобное кольцо от именитого бренда Cartier стоило и того больше — 180 млн рублей.

Также по мнению ювелиров, украшение с бриллиантом было сделано на заказ, ценность центрального камня не меньше 12 карат.

Артистка не питала особой страсти к ювелирным украшениям до замужества с Галкиным, однако теперь у нее собралась немалая коллекция жемчуга и других дорогих вещиц.

София Ротару и изысканные часы Carrera y Carrera

Знаменитой исполнительнице хита «Горная лаванда» Софии Ротару с поклонниками очень повезло, вернее, с поклонником. Предприниматель Ринат Ахметов считается одним из богатейших людей Украины, а Ротару — его любимая певица. В знак признательности почитатель творчества артистки балует ее дорогостоящими подарками.

Если верить слухам, то исполнительница на каждый день рождения получает очень дорогие сюрпризы. Одним из таких стал голубой автомобиль марки «Бентли», стоимость которого оценивается минимум в 250 тысяч долларов и эксклюзивные часы бренда Carrera y Carrera с бриллиантами и изумрудами, цена которых достигает 500 тысяч евро. По нынешнему курсу подарки Ротару обошлись дарителю в 18,5 и 45,2 млн рублей соответственно.

Корону на голову Яны Рудковской

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко познакомились 12 января 2014 года. С тех пор пара ежегодно отмечает эту знаменательную для их семейства дату.

Яна Рудковская давно известна своей неуемной любовью к роскоши, что не единожды демонстрировала в Сети. В свою очередь, спортсмен часто балует супругу дорогими подарками. На последнюю годовщину встречи Плющенко решил порадовать Рудковскую эксклюзивной драгоценной вещицей, ею стала диадема Chaumet, которая недавно была продана на благотворительном декабрьском аукционе Baby Love Ball.

Стоимость драгоценности не уточняется, однако, как отметили организаторы аукциона, речь идет о самом дорогом лоте.

Волочкова и кольцо с бриллиантом

Совсем недавно скандально известная балерина Анастасия Волочкова отметила свой юбилей, артистке исполнилось 45 лет. Королева шпагата не осталась без дорогих подарков. Возлюбленный танцовщицы преподнес ей роскошное кольцо с турмалином Параиба и бриллиантами стоимостью 57 млн рублей.

На своем празднике в театре «Тодес» артистка уже предстала с дорогим украшением на пальце перед представителями СМИ и своими друзьями. Как стало известно, торжественное мероприятие проходило в закрытом формате, были только приглашенные лично балериной персоны.

Знаменитость до сих пор не представила публике своего избранника, однако не так давно собиралась за него замуж. Но резко в период отпуска передумала.

Подарок Пугачевой от бывшего мужа

Еще один дорогостоящий презент в нашем списке принадлежит Примадонне отечественной эстрады, но на этот раз бывший супруг Пугачевой, певец Филипп Киркоров, переплюнул нынешнего мужа артистки. Так, поп-король подарил певице ювелирное украшение стоимостью 80 млн рублей.

Подвеска имеет символичное название «Арлекино», как известно, песня с одноименным названием принесла Пугачевой небывалую популярность и стала хитом всех времен. Дорогой аксессуар из золота выполнен в готическом стиле и инкрустирован бриллиантами. Король эстрады всегда отдает предпочтение именно этим драгоценным камням.

Филипп Киркоров не единожды радовал бывшую супругу дорогостоящими подарками, однако комментирует он свои поступки крайне уклончиво, объясняя подобные сюрпризы хорошим отношением к экс-супруге.

Лариса Долина и «Кузя»

Певица Лариса Долина также может похвастать внушительной армией поклонников, однако один из самых дорогих подарков ей преподнесла, кто бы мог подумать, удача. Так, знаменитая исполнительница хита «Погода в доме» на одном из праздников в честь своего дня рождения стала обладательницей роскошной яхты, стоимость которой оценивается в 1,5 млн долларов. По нынешнему курсу это 112,5 млн рублей.

Подарок знаменитость получила во время проведения беспроигрышной лотереи в честь праздничного события. Артистке такой презент пришелся по душе, она даже дала название судну — «Кузя».

Николай Басков и вилла на берегу Средиземного моря

На один из дней рождений Николай Басков получил в подарок от предпринимателя, финансиста и мецената Тельмана Исмаилова двухэтажную виллу в Турции. Территория нынешних владений певца составляет порядка 400 квадратных метров. Здесь есть огромный бассейн, четыре спальни, четыре ванные комнаты, выполненные из чистого мрамора, две гостиные и два балкона. Сложно представить, во сколько обошелся дарителю такой вот сюрприз для российской звезды.

Как известно, Исмаилов нередко балует артиста дорогими подарками. Ранее он преподнес «натуральному блондину» квартиру в центре Москвы, стоимость которой может достигать 10 миллионов рублей. Дизайном интерьера элитной недвижимости занималась студия дизайна элитных интерьеров Валентина Юдашкина.

Алена Кравец и квартира в Швейцарии

Немногие знаменитости рискуют принимать от своих поклонников дорогостоящие презенты, но не светская красавица Алена Кравец. Так, девушка стала обладательницей элитных квадратных метров в Швейцарии.

Как отметила сама светская львица, такой сюрприз сделал ей давний поклонник. Но по мнению Алены, это не повод отвечать на знаки внимания мужчины, даже, если подарок равен 100 квадратным метрам. Стоимость такой швейцарского подарка также не уточняется, стоит отметить, что это явно дороже Долинской «Кузи» и виллы Баскова.

Можно сказать с уверенностью, что список самых дорогих звездных подарков легко продолжить, и он с каждым годом будет расти и расти. К примеру, сюда не вошли личные самолеты, вертолеты, загородные домики знаменитостей. Но даже по этому списку можно судить, что наши избалованные звезды не бедствуют и купаются в роскоши. Ранее ФАН составил список знаменитостей, кто публично высказывался о своем плачевном финансовом положении и открыто просил о помощи.