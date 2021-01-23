Москва, 23 января. Известный российский политолог Алексей Мартынов заявил ФАН, что события, которые происходят в субботу в российских городах, очень похожи на те, что были на Украине начиная с ноября 2013 года.

Директор Международного института новейших государств прокомментировал инциденты, фиксируемые на так называемых «мирных митингах» в поддержку блогера Алексея Навального.

«Как на это надо реагировать? — переспросил Мартынов. — У нас есть для этого уполномоченные нами, всем обществом, всей страной и государством правоохранительные структуры, которые, собственно, должны обеспечивать порядок и пресекать подобные вещи».

По словам собеседника ФАН, 23 января мы все уже видели, как участники несогласованных акций целенаправленно задирают полицейских.

«Кадры во Владивостоке, например, облетели весь Интернет, — отметил политолог. — Это такой, знаете, украинский стиль. Так называемая технология «торпеда» — когда человек с разбегу врезается в правоохранителей, чтобы там создать хаос и так далее».

Такие явные вещи происходили еще в ноябре 2013 года на Украине, и не только там, подчеркнул Мартынов.

«Эти люди подготовленные и мотивированные соответствующим образом, — выразил он уверенность. — Они «деидеологизированные» на самом деле. Люди без убеждений. Поэтому к ним, собственно, и должен жестко применяться закон».

Законодательство в России предусматривает все эти обстоятельства, и, соответственно, правоохранители должны действовать, четко опираясь на букву закона, заключил эксперт.

Ранее в Министерстве внутренних дел Российской Федерации настоятельно предупредили, что любые противоправные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов будут расследованы и получат правовую оценку.