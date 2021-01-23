Соболь задержали в Москве предположительно по 20.2 КоАП РФ

Юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) Любовь Соболь задержали в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Предположительно, за нарушение правил организации и проведения митингов (20.2 КоАП РФ). Это может стать вторым задержанием в этом году по данной статье, что является предпосылкой для возбуждения уголовного дела по 212.1 УК РФ.

В 2021 году это уже может стать вторым задержанием по указанной статье. Первое произошло 22 января, на Соболь был составлен протокол по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения массовых акций) из-за призывов к участию в несанкционированной акции 23 января. В этот же день было проведено судебное заседание. Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста ФБК на 250 000 рублей.

Двукратное привлечение к ответственности по 20.2 КоАП РФ создает предпосылку для возбуждения против Любови Соболь уголовного дела. В соответствии со статьей 212.1 УК РФ, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за неоднократное нарушений правил проведения и организации массовых акций в том случае, если за 180 дней оно более двух раз привлекалось к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ.

Напомним, 22 января за призывы к участию в несогласованной акции в Москве были арестованы сотрудники ФБК: Кира Ярмыш, Георгий Албуров и Владлен Лось. Мещанский районный суд Москвы признал Албурова виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП и арестовал на 10 суток. Девять суток ареста по той же статье получила Ярмыш. Владлен Лось, являющийся гражданином Белоруссии, получил уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января с запретом на въезд до 27 ноября 2023 года.