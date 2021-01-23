Оппозиция выставила посещение Дудем Владивостока как поддержку Навального

Команда Навального выдала присутствие популярного видеоблогера Юрия Дудя на незаконной акции во Владивостоке в качестве поддержки Алексея Навального и несанкционированных протестов. Однако выяснилось, что Дудь приехал в Дальневосточный регион по личным делам, не связанным с акциями.

Команда Навального 23 января в Twitter во время несанкционированных акций оппозиции во Владивостоке, приуроченных к поддержке Алексея Навального, находящегося в СИЗО за нарушение требований закона к условному сроку по уголовному делу, сообщила о присутствии популярного блогера Юрия Дудя.

Были опубликованы снимки Дудя с благодарностью за поддержку акции протеста, на которую «вышел Дудь». Больше никакой информации команда Навального предоставлять не стала, создав ощущение, что Дудь приехал во Владивосток намеренно, чтобы поддержать несанкционированную, а значит, незаконную акцию протеста.

Выяснилось, что популярный видеоблогер, аудитория которого на YouTube насчитывает более 8,5 млн подписчиков, находится во Владивостоке по личным делам, о чем он сообщил СМИ.

«Я сюда приехал по музыкально-культурно-дружеским делам, не связанным с этим (с протестами), я просто не мог ничего сделать с поездкой, поэтому пришел сюда. А здесь я присутствую, потому что я ни разу не политический активист», — сообщил Дудь.

Попытка выдать присутствие Дудя на улицах Владивостока за принятие участия в несанкционированной акции и поддержку находящегося под арестом Навального со стороны его команды выглядит как желание придать незаконным протестам большую огласку. Напомним, по официальным данным, на организованную и не согласованную с администрацией города акцию вышло около 500 человек, передает «Коммерсант».