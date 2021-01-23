Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Оппозиция выставила посещение Дудем Владивостока как поддержку Навального

358

Оппозиция выставила посещение Дудем Владивостока как поддержку Навального

Команда Навального выдала присутствие популярного видеоблогера Юрия Дудя на незаконной акции во Владивостоке в качестве поддержки Алексея Навального и несанкционированных протестов. Однако выяснилось, что Дудь приехал в Дальневосточный регион по личным делам, не связанным с акциями.

Команда Навального 23 января в Twitter во время несанкционированных акций оппозиции во Владивостоке, приуроченных к поддержке Алексея Навального, находящегося в СИЗО за нарушение требований закона к условному сроку по уголовному делу, сообщила о присутствии популярного блогера Юрия Дудя.

Оппозиция выставила посещение Дудем Владивостока как поддержку Навального

Были опубликованы снимки Дудя с благодарностью за поддержку акции протеста, на которую «вышел Дудь». Больше никакой информации команда Навального предоставлять не стала, создав ощущение, что Дудь приехал во Владивосток намеренно, чтобы поддержать несанкционированную, а значит, незаконную акцию протеста.

Выяснилось, что популярный видеоблогер, аудитория которого на YouTube насчитывает более 8,5 млн подписчиков, находится во Владивостоке по личным делам, о чем он сообщил СМИ.

«Я сюда приехал по музыкально-культурно-дружеским делам, не связанным с этим (с протестами), я просто не мог ничего сделать с поездкой, поэтому пришел сюда. А здесь я присутствую, потому что я ни разу не политический активист», — сообщил Дудь.

Попытка выдать присутствие Дудя на улицах Владивостока за принятие участия в несанкционированной акции и поддержку находящегося под арестом Навального со стороны его команды выглядит как желание придать незаконным протестам большую огласку. Напомним, по официальным данным, на организованную и не согласованную с администрацией города акцию вышло около 500 человек, передает «Коммерсант».

Новости партнеров