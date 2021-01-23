Десятки матерей вышли к зданию суда в Тунисе после беспорядочных задержаний подростков

Тунис, 23 января. Матери североафриканского государства осудили власти за неправомерные аресты сотен молодых людей, которых задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщает британское издание Daily Mail.

Женщины утверждают, что сотрудники правоохранительных органов врываются в дома и забирают их детей, которые даже не выходили на протестные акции и тем более не противостояли силовикам. По данным СМИ, необоснованно заключены под стражу по меньшей мере тысяча человек, в том числе несовершеннолетние.

«Полицейские выбили дверь моего дома и арестовали сына. Соседи были свидетелями этого. Если бы он сделал что-то плохое, я бы не стала его защищать», — пожаловалась журналистам 39-летняя жительница тунисской столицы Мерием Бен Салем.

По словам матери, ей приходится тяжело трудиться, чтобы оплачивать обучение нескольких детей. Она работает швеей на местной фабрике и получает 500 динаров (около 185 долларов США) в месяц, чтобы подростки не слонялись по улице, где процветают наркоторговля и алкоголизм.

Гражданка Туниса рассказала, что по делу ее сына, студента второго курса технического училища, 29 января 2021 года состоится разбирательство. Молодому человеку предъявлено обвинение в причастности к массовым беспорядкам, а также насильственные действия в отношении полицейских. Она считает задержание незаконным и вместе с десятками других матерей вышла к зданию столичного суда.

Собравшиеся заявляют, что их детей арестовали совершенно неправомерно, поскольку они даже не выходили из дома. Некоторым правоохранители объясняли, что подростки якобы нарушили комендантский час, введенный в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

«Большинство из них не принимали участия в демонстрациях», — подчеркнул правозащитник Бассем Трифи.

Тунисские матери считают, что власти такими действиями провоцируют недовольство населения и еще больше разжигают протестные настроения в стране.

Напомним, с 14 февраля в североафриканском государстве продолжаются массовые демонстрации, вызванные экономическими проблемами и высокой безработицей среди молодежи. Власти подтвердили в минувший понедельник задержание более 600 человек. В последние дни еще несколько сотен молодых людей были заключены под стражу.

Ранее руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик в материале для Федерального агентства новостей назвал причину нынешних беспорядков в Тунисе.