Каскадер Иншаков в день своего дня рождения рассказал о планах на будущее

Актер, режиссер, продюсер, президент Ассоциации каскадеров России и президент Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов РФ Александр Иншаков 23 января отметит свой 74-ый день рождения. В беседе с корреспондентом ФАН артист рассказал о своей нынешней занятости и планах на будущее.

Как известно, Александр Иншаков многосторонняя личность, он связан с боевыми искусствами, кино и кинологией, а также гимнастикой.

«Я не выделяю что-то конкретное из этого списка. Для меня все это вместе взятое находится и сейчас первом месте», — говорит артист.

Несмотря на возраст, Иншаков продолжает активную деятельность и не забывает ни одно из своих основных направлений. Сейчас актер занят работой над новым проектом.

«Да, мы работаем над одним проектом. Сейчас пишется режиссерский сценарий. Это проект уже давнишний — лет шесть или семь мы его выращиваем, и вот сейчас я думаю, скоро приступим к реализации», — поделился планами знаменитый российский каскадер.

Творческий деятель раскрыл и будущее название проекта, которое уже говорит о его направленности — «Легенда о Тамерлане». На вопрос о том, где планируется вести съемки, артист ответил безапелляционно: «везде, где это будет необходимо».

По всей видимости настрой Александра Иншакова на будущее более чем боевой, несмотря и на трудности ушедшего 2020 года.

«Этот год был вообще для всех тяжелым, не только для киноиндустрии. Это связано и со спортом, и с бизнесом, так что год на самом деле тяжелый, люди болели, уходили, так что эта корона тяжелой оказалась», — говорит артист.

В день своего дня рождения сам актер решил пожелать себе, чтобы его окружали только хорошие люди.

«Чтобы рядом были настоящие друзья, люди, которые, я теперь уже уверен, не подведут, приятно будет с ними разделить и радость, и победы и все что угодно», — говорит Александр Иншаков.

Именины актер проведет в уютной обстановке в окружении своей семьи.

Ранее знаменитый каскадер выступил в роли эксперта «боя» экс-супруга телеведущей Ксении Собчак Максима Виторгана и театрального режиссера Константина Богомолова.