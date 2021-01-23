«Силы защиты Триполи» отвергли предложенный МООНПЛ механизм выборов в Ливии

Триполи, 23 января. Члены силового блока Министерства внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отвергли механизм проведения выборов в стране, согласованный участниками переговоров при поддержке ООН, сообщает издание Libya Observer.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице «Сил защиты Триполи» в Facebook. Подразделение обвинило некоторых делегатов и исполняющую обязанности главы Миссии Организации Объединенных Наций в североафриканском государстве Стефани Уильямс в «давлении и безрассудстве».

Силовики МВД ПНС обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и послам постоянных членов Совета Безопасности, а также представителям стран, поддерживающих Форум политического диалога по Ливии, подчеркнув, что следят за ходом переговорного процесса:

«Мы заметили отклонение от правильного пути, а также ряд нарушений, таких как сомнительный метод отбора некоторых членов форума и способы голосования».

Аккаунт «Сил защиты Триполи» в социальной сети утверждает, что Уильямс подталкивала участников межливийских переговоров к поддержке определенного механизма проведения выборов в органы исполнительной власти. По информации подразделения, американка таким образом пыталась показать, что добилась существенных результатов за столь короткое время нахождения на посту представителя международной организации в стране.

В заявлении силовики призывают Гутерреша обязать МООНПЛ вернуться на «правильный путь» и действовать ради интересов населения африканского государства. При этом никакого конкретного предложения для достижения такого результата «Силы защиты Триполи» не выдвинули.

Напомним, ряд ливийских политологов осудили Стефани Уильямс за то, что она поспособствовала формированию подавляющего большинства за членами террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) на межливийских переговорах.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что члены Форума политического диалога проголосовали за одобренный Консультативным комитетом в Женеве механизм проведения выборов в Ливии, которые намечены на 24 декабря 2021 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.