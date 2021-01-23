Корнилов: Скандал с Pfizer принесет выгоду России

Москва, 23 января. Италия станет первым европейским государством, представители которого намерены судиться с американской компанией Pfizer, разработавшей вакцину от коронавируса. Основная проблема в том, что поставки медицинского препарата неожиданно прекратились. Из-за чего в 14 регионах государства вакцинация населения была приостановлена. Подробнее в материале «ПолитПазл».

«Мы требуем ясности и уважения к нашей стране в отношении достигнутых европейских договоренностей. Мы даже не были предупреждены о том, что с поставками вакцины проблема. Мы хотели бы избежать подобного дефицита в будущем. Я поддерживаю совместный иск комиссара, государства и регионов против Pfizer», – сообщил в беседе с журналистами министр по делам регионов и автономий Италии Франческо Боччиа.

Вашингтон же в свою очередь объяснил, что прекращение поставок вакцины связано с приостановкой производства. Она же была вызвана неожиданной модернизацией завода.

По мнению политолога Владимира Корнилова, которым он поделился в специальной заметке для News Front, настоящая причина приостановки разработки вакцины кроется в другом. Эксперт уверен, что препарат на окончательном этапе производства имеет массу побочных эффектов, в числе которых немало летальных исходов.

Что интересно, недовольство Вашингтоном выражает не только Рим, но и другие европейские государства. Среди них скандинавская часть Европы, а также Латвия и Литва. В Еврокомиссию представителями этих государств уже было отправлено коллективное письмо, где выражена в котором выразили обеспокоенность по поводу решения компании Pfizer сократить поставки в Европу. Даже Великобритания и Израиль раскритиковали американскую компанию, указав на низкую эффективность созданного ею препарата.

По мнению политолога Владимира Корнилова Дошло до того, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о необходимости открытия доступа к вакцинам всех категорий населения государств — членов ВОЗ до апреля 2021 года. Из чего следует, что есть большая вероятность, что американская блокада российского препарата «Спутник V» в ближайшее время будет снята.