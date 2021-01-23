Гаспарян предложил обратиться к опыту США в борьбе с призывами к незаконным акциям

МИД РФ назвал вмешательством во внутренние дела государства сообщение посольства США в Москве о том, где и когда будут проходить несанкционированные митинги. Информация об акциях появилась на сайте американского посольства. Политолог Армен Гаспарян заявил в комментарии ФАН, что очередное нарушение со стороны американской дипмиссии уже никого не удивляет.

«Чего можно ждать от посольства Соединенных Штатов? Вы полагаете, что они бы так не поступили? США — это политический враг, их даже оппонентом назвать нельзя», — заявил Гаспарян.

Политолог признался, что очередное вмешательство посольства США во внутренние дела РФ не стало для него откровением. Однако большее удивление вызывает позиция российских СМИ, которые опубликовали инструкции, что делать несовершеннолетним после задержания.

«Может, лучше мы будем думать про российские СМИ, которые призывают детей на несанкционированные акции и дают советы, как потом обращаться к юристам. Где надзорные органы наши, почему этим никто не занимается? Всю неделю шли призывы. Если мы берем пример Соединенных Штатов, так они Parler выпилили целиком, включая сервера Amazon», — подчеркнул политолог.

Гаспарян оценил предложение депутата Госдумы Евгения Марченко о лишении свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и до десяти лет — за склонение к организации массовых беспорядков. Публицист назвал предложение парламентария верным, хоть и несколько запоздалым.

«Это происходит на протяжении минимум четырех лет! Пока жареный петух в голову не клюнет, мы не шевелимся! Эта мера запоздала на четыре года. Я не понимаю, почему у нас все с таким опозданием происходит. Для меня это большая загадка», — добавил он.

В субботу, 23 января, сразу в нескольких городах России проходят несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Блогер открыто призывал жителей России принять участие в несогласованных мероприятиях. Основатель признанного иноагентом в РФ «Фонда борьбы с коррупцией» записал соответствующее видеообращение. Организаторов неоднократно предупреждали об ответственности за подобные действия, однако их это не остановило.

В незаконной акции принимают участие подростки. Ранее призывы участвовать в митинге тиражировались в соцсетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело о вовлечении детей в совершение противоправных действий.