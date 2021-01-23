В Крыму растолстевший морж весит больше, чем автомобиль

Ялта, 23 января. В ялтинском дельфинарии «Акватория» живет морж Салтан, который к зиме так растолстел, что стал весить больше, чем легковая машина. Его масса достигла одной тонны 270 килограмм, что в полтора раза больше, чем вес среднестатистического моржа в дельфинарии. Причиной безудержно растущей массы животного считают снежную зиму в Крыму, рассказали корреспонденту ФАН. Кроме того, морж скоро начнет искать невесту. Каждый февраль он выходит на пик своей массы для того, чтобы казаться самым завидным кавалером, объяснил его ветеринар.

«Мы контролируем вес наших артистов и норму питания, чтобы им ничего не вредило, ― сообщают в «Акватории». — Летний и зимний рационы моржей отличаются. В холодное время они едят больше жирной рыбы, поэтому норма увеличивается и становится больше на пять-семь килограмм, чем летом. Это связано с тем, что зимой нужно набирать вес перед февральским гоном. Специалисты нашего центра максимально приближают метаболизм к природным процессам, и всегда есть фактор сезонности».

Тихоокеанскому моржу Салтану 19 лет. В день он съедает 27 кг мойвы, кальмаров и хамсы. 1270 кг ― его максимальный вес за все время наблюдений. Но в дельфинарии считают, что это не предел. Здесь уверены, что, если в следующем году будет такая же снежная и холодная зима, Салтан установит новый весовой рекорд.