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В Крыму растолстевший морж весит больше, чем автомобиль

В Крыму растолстевший морж весит больше, чем автомобильЯлта, 23 января. В ялтинском дельфинарии «Акватория» живет морж Салтан, который к зиме так растолстел, что стал весить больше, чем легковая машина. Его масса достигла одной тонны 270 килограмм, что в полтора раза больше, чем вес среднестатистического моржа в дельфинарии. Причиной безудержно растущей массы животного считают снежную зиму в Крыму, рассказали корреспонденту ФАН. Кроме того, морж скоро начнет искать невесту. Каждый февраль он выходит на пик своей массы для того, чтобы казаться самым завидным кавалером, объяснил его ветеринар.

В Крыму растолстевший морж весит больше, чем автомобиль

«Мы контролируем вес наших артистов и норму питания, чтобы им ничего не вредило, ― сообщают в «Акватории». — Летний и зимний рационы моржей отличаются. В холодное время они едят больше жирной рыбы, поэтому норма увеличивается и становится больше на пять-семь килограмм, чем летом. Это связано с тем, что зимой нужно набирать вес перед февральским гоном. Специалисты нашего центра максимально приближают метаболизм к природным процессам, и всегда есть фактор сезонности».

В Крыму растолстевший морж весит больше, чем автомобиль

Тихоокеанскому моржу Салтану 19 лет. В день он съедает 27 кг мойвы, кальмаров и хамсы. 1270 кг ― его максимальный вес за все время наблюдений. Но в дельфинарии считают, что это не предел. Здесь уверены, что, если в следующем году будет такая же снежная и холодная зима, Салтан установит новый весовой рекорд.

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