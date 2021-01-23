Посол Каракаса пригласил иранских инвесторов в Венесуэлу

Тегеран, 22 января. Посол Каракаса в Тегеране Карлос Антонио Алькала Кордонес заявил, что Венесуэла открыта для капиталовложений из Ирана. Об этом сообщает венесуэльское издание El Cooperante.

«Венесуэла всегда будет открыта для людей Ирана, особенно для владельцев бизнесов, которые хотели бы инвестировать в нашу страну», — заявил дипломат в интервью по случаю годовщины Исламской революции.

#21Ene ???? | Embajador de Venezuela en Irán dice que las puertas del país «están abiertas» para los empresarioshttps://t.co/VRNphfXOuT — El Cooperante (@El_Cooperante) January 21, 2021

Кордонес отметил важность сотрудничества двух стран в борьбе с гегемонией Соединенных Штатов Америки.

«Иран смело выступает вместе с нами, поддерживая в борьбе с США. Народ Венесуэлы настроен антиимпериалистически, а Соединенные штаты имеют особый интерес к энергетическим запасам нашей страны», — подчеркнул представитель Венесуэлы.

Дипломатические отношения между Ираном и Венесуэлой были установлены в 1947 году, но к стратегическому партнерству страны приступили после визита в Тереган бывшего президента южноамериканской страны Уго Чавеса в 2001 году. Ежегодный объем двусторонней торговли Ирана и Венесуэлы оценивается в сотни миллионов долларов.