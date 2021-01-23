Италия ограничила доступ несовершеннолетним в TikTok после смерти ребенка

Итальянская служба защиты данных обязала TikTok заблокировать доступ пользователям, которые не подтвердили свой возраст. Поводом для запрета стала смерть 10-летней жительницы Палермо, которая погибла, выполняя челлендж из TikTok.

«Итальянское Управление по защите данных (GPDP) приказало Tik Tok немедленно заблокировать использование пользовательских данных, чей возраст не может быть подтвержден», — говорится в заявлении.

Прокуратура Палермо сообщила, что начала расследование в отношении TikTok за «подстрекательство к самоубийству» после смерти 10-летнего ребенка от удушья.

Временный запрет продлится до 15 февраля. Итальянская служба также сообщила, что проинформировала ирландские органы по защите данных, учитывая, что недавно TikTok перенес свой офис в Ирландию.

Президент итальянской комиссии по делам детства и отрочества Лисия Ронзулли назвала запрет «правильным и своевременным».

«Безопасность несовершеннолетних должна быть защищена любой ценой, и мы не можем, как это произошло в Палермо, позволить социальной сети быть соучастником самоубийства», — написала Ронзулли в Twitter.

TikTok уже обвиняли в нарушении конфиденциальности данных в декабре из-за «недостаточного внимания к защите несовершеннолетних». Социальную сеть также обвинили в недостаточной проверке данных, которая позволяла пользователям в возрасте до 13 лет обходить возрастные ограничения.