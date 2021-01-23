Москва, 23 января. Американские санкции давно стали палками в колесах многих российских проектов. Естественно, «Северный поток — 2» не исключение, пишет «ПолитПазл».

Испугавшись гнета гегемона, от участия в прокладке труб по своей территории отказались несколько крупных европейских предприятий, среди которых даже те, которым, например, принадлежат суда-трубоукладчики, работающие в акватории Балтийского моря.

При этом сильнейшее давление Вашингтона не смогло сломить Москву в своем решении не отказываться от прибыльного проекта. Стойкость русского характера помогла стране найти неожиданного союзника. Речь идет о Германии, а точнее, территории федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Руководство региона смело высказалось о непозволительной наглости США и создало экологический фонд. По данным издания The Financial Times, основная цель организации — содействие в достройке проекта «Северный поток — 2».

Понять жителей региона можно, ведь именно здесь, на северо-востоке ФРГ, где есть выход к Балтийскому морю, находится логистический центр и конечная точка незаконченного проекта «Северный поток — 2».

«Упомянутый фонд появился в чувствительный момент в области немецко-американских отношений, поскольку президент Джо Байден пытается перезагрузить отношения, осложнившиеся в период президентства Дональда Трампа», — пишет The Financial Times.

Также, по данным британских журналистов, причиной подобного поведения руководства региона федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания может быть эхо антизападных настроений, не утихающих еще со времен холодной войны. Именно поэтому Москве там доверяют больше, чем Вашингтону.