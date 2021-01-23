Наталья Штурм дала совет Лере Кудрявцевой, как избавиться от сглаза

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после неудачного падения — врачи диагностировали у знаменитости перелом крестца. Соответствующее видео она разметила у себя в Instagram. Как отметила сама ведущая, последний месяц выдался у нее крайне тяжелым. В комментариях к видео певица Наталья Штурм предположила в комментарии ФАН, что причиной неудач ведущей может быть сглаз.

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и… перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме», — написала Кудрявцева.

На кадрах видно, как ведущую перевозят на инвалидной коляске. Также на видео попала и выписка с диагнозом. Еще совсем недавно Лера сообщала, что заразилась коронавирусом. К счастью, она перенесла болезнь в легкой форме.

Тем не менее начало года у ведущей выдалось явно непростым. Наталья Штурм не исключила, что причиной свалившихся невзгод может быть сглаз, наложенный завистниками и недоброжелателями.

Певица объяснила ФАН, что известные люди всегда находятся на публике, а с появлением Instagram жизнь знаменитостей стала и вовсе всеобщим достоянием. С одной стороны, это позволяет поклонникам больше узнать о своем кумире, переживать за него, сочувствовать и радоваться. Но, с другой стороны, у некоторых людей это может вызывать зависть, злобу и негодование.

Штурм напомнила, что сначала Кудрявцеву сняли с должности ведущей МузТВ, затем заболела ее мама, но, к счастью, быстро поправилась. Позже заболела и сама Лера, а теперь еще и получила серьезную травму.

«Можно говорить «черная полоса», но она длится уже почти год. Я считаю, что это сглаз, порча. Сама не верила, что так возможно сделать. Но потом убедилась», — призналась певица.

Штурм рассказала, что и сама становилась жертвой сглаза. Когда бывший муж певицы объявил, что уходит, разгневанная женщина наняла четырех гадалок и мага. Первым звоночком черной магии стало то, что хорошо охраняемую и защищенную квартиру супругов обокрали до гола.

«Нас с мужем это навело на мысль, что кто-то «работает» с нами. Мы поставили на прослушку бывшую жену Игоря. И тогда же сразу выяснили, какая там ведется «работа» по уничтожению нас», — продолжила певица.

Маг в точности описал отношения влюбленных и даже предугадал их разлад. Хоть он и не смог сразу разорвать узы, колдун наслал на супруга Штурм сердечный приступ.

«Наша жизнь наладилась на два-три года. Дальше все было, как говорил маг: я, не выдержав пьянства мужа, избиений и ревностных скандалов, сбежала от него и 14 лет через суды пыталась урегулировать наши отношения в части ребенка. Негатив от этого человека продолжается до сих пор», — заключила звезда.

Штурм уверена, что открытая для своих поклонников и злопыхателей Лера Кудрявцева навлекла на себя порчу. Певица считает, что избавиться от последствий поможет выставленная в ответ защита.

«Надо ставить защиту или не выносить в публичное пространство свои успехи, богатство, счастье. Недаром говорят, что счастье любит тишину. Две-три подруги искренне порадуются, другие отполируют все недостатки, но самые страшные это третьи — так называемые черные маги», — предупредила собеседница ФАН.

Ранее Наталья Штурм раскрыла подробности исчезновения своего возлюбленного и его поисков.