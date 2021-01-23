В Бразилии вновь заговорили об импичменте Болсонару

Цензура Twitter добралась до президента, федеральные власти не смогли вовремя обеспечить население вакциной, Венесуэла помогает спасать жизни в северном штате Амазонас, генеральная прокуратура проверяет министра здравоохранения, а СМИ развернули кампанию за импичмент Болсонару. Редакция Telegram-канала «Байки из фавел» рассказывает о главных событиях в Бразилии за неделю с 15 по 22 января 2021 года.

Twitter против Болсонару

15 января соцсеть Twitter пометила пост президента страны как «вводящий в заблуждение». Жаир Болсонару опубликовал видео с «научным подтверждением» полезности антималярийного препарата гидрохлорохин для лечения COVID-19. Президент Бразилии активно рекламирует этот препарат с самого начала пандемии.

Vocês viram que o Twitter já começou a trabalhar de fato pelo impeachment de Bolsonaro?



Mesmo modus operandi adotado com Trump: começa sinalizando, depois censura...#BolsonaroAte2026 pic.twitter.com/qd4Gd99j8w — Demagogia do Oprimido ???? (@DOprimido) January 16, 2021

С главой государства не согласны не только модераторы Twitter — позднее из-за многочисленных жалоб от граждан Министерство здравоохранения также удалило видео с Болсонару, в котором он призывал использовать это средство с недоказанной эффективностью. В пиар-кампании гидрохлорохина властям не помогает даже то, что им лечилась вся президентская семья.

Сам Жаир Болсонару всерьез беспокоится, что может повторить судьбу заблокированного Дональда Трампа, поэтому открывает для себя новые социальные сети. 11 января президент зарегистрировался в Telegram, и всего через 12 дней у его аккаунта уже более 370 тысяч подписчиков.

Война вакцин: AstraZeneca не успела к началу вакцинации

Федеральное правительство Бразилии еще в декабре решило использовать для массовой вакцинации исключительно препарат от британской компании AstraZeneca, с которой подписан контракт на производство и поставку 210 миллионов доз.

Однако торжественно привить первого бразильца вакциной с доказанной эффективностью в 70% 19 января, в объявленную дату начала массовой вакцинации населения, не удалось. Первая партия из двух миллионов доз вакцины должна была отправиться в Бразилию из Индии, где ее производит институт Serum. Однако в планы бразильских властей вмешалось правительство Нарендры Моди, отказав в экспорте вакцин до начала всеобщей вакцинации в самой Индии.

Война вакцин: победа губернатора

Решение индийских властей обрекло президента Бразилии на самое обидное для него поражение в долгой политической игре: министерство здравоохранения было вынуждено обратиться к губернатору штата Сан-Паулу Жуан Дориа с просьбой предоставить в федеральное пользование долю от 6 миллионов доз китайской вакцины CoronaVac.

При этом ранее Жаир Болсонару лично обещал бразильцам «защитить их» от китайской разработки, и даже праздновал момент, когда местный фармрегулятор Anvisa временно приостановил испытания CoronaVac. Самого губернатора президент открыто называл «лоббистом Китая» и обвинял в попытках вписать свое имя в историю за продвижение препарата от Sinopharm.

«Пандемия заканчивается, я думаю, что он хочет быстренько вакцинировать людей, потому что она закончится, и он скажет: «Все кончено благодаря моей вакцине». Понятно? Что подходит к концу, так это его правление, это ясно», — заявлял президент в октябре 2020 года.

После того, как китайской вакциной был привит первый житель Сан-Паулу, а за ним и сотни тысяч бразильцев в других штатах, президент заявил, что вакцина «принадлежит всей стране».

«Anvisa зарегистрировала вакцину, обсуждать больше нечего. Она принадлежит Бразилии, а не какому-либо губернатору», — заявил явно расстроенный Жаир Болсонару.

Война вакцин: следующий раунд

Estamos vacinando no Hospital Regional em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A prioridade da vacinação contra Covid-19 são profissionais de saúde. Seguimos em ritmo acelerado em todo estado de São Paulo. #VacinaJá pic.twitter.com/TQMrtquZgX — João Doria (@jdoriajr) January 20, 2021

Пока губернатор Дориа почивал на лаврах, разъезжая по местам вакцинации медиков в своем штате и всячески укоряя президента, федеральному правительству удалось договориться с Нью-Дели об экспорте AstraZeneca. 21 января Болсонару сообщил, что 2 миллиона доз британской вакцины от института Serum будут доставлены в Бразилию уже до конца недели.

- NOVA DÉLHI, 21 Jan/Reuters/por Sanjeev Miglani - O governo da Índia liberou as exportações de vacinas contra a Covid-19, e as primeiras remessas serão enviadas nessa sexta-feira para o Brasil e Marrocos, disse o secretário de Relações Exteriores da Índia. pic.twitter.com/LEoVphbwuj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 21, 2021

Тем временем запасы экспортированной из Китая CoronaVac подошли к концу, а ее дистрибьютор институт Butantan еще не располагает действующим веществом для производства.

Руководство института заявило, что поставки затягивает МИД Китая, но губернатор Сан-Паулу считает, что виной ситуации «плохие отношения Бразилии и Китая» — ранее ряд бразильских министров, сам президент и его сыновья регулярно позволяли себе выпады в адрес Пекина. В реальности в переговорах с Китаем участвуют все представители политического истеблишмента страны, от руководителей конгресса, главы МИД до самого президента, который, по слухам, запросил личный телефонный разговор с Си Цзиньпинем.

В этой ситуации вакцина стала рычагом давления на власти Бразилии для Китая. В конце 2020 года правительство Болсонару подписало с администрацией Дональда Трампа меморандум, согласно которому Бразилия откажется от участия Huawei в создании национальной сети 5G в обмен на 1 миллиард долларов американских инвестиций.

Однако Дональд Трамп покинул Белый дом, а страна нуждается в спасительной вакцине. Вероятно, руководство Китая настаивает на отказе от подписанного меморандума: в ближайшие две недели министр коммуникаций Бразилии Фабиу Фариа посетит Huawei. От итогов визита могут зависеть перспективы CoronaVac и политические очки Жуана Дориа, который обещал вакцинировать всех 46 миллионов жителей Сан-Паулу. Война вакцин между правительством и оппозиционным губернатором продолжается.

Венесуэла протянула руку помощи

В середине прошлой недели вся Бразилия узнала о катастрофе в северном штате Амазонас. Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом больницы Манауса оказались переполненными, а более 30 человек погибли из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.

Спрос на газ в пять раз превысил производственные мощности местных поставщиков, из-за чего частная компания White Martins обратилась за помощью в соседнюю Венесуэлу. 15 января глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса провел телефонные переговоры с губернатором штата Уилсоном Лимой и пообещал предоставить кислород и помощь венесуэльских медиков. 19 января в Манаус прибыли пять фургонов со 107 тысячами литров кислорода. Местные жители встретили спасительный груз из Венесуэлы овациями.

Covid-19 em Manaus: caminhões com oxigênio venezuelano chegam à capital do Amazonas



Chegaram na noite de terça-feira a Manaus caminhões com oxigênio doado pela Venezuela. A ajuda chega no momento em que o estado sofre escassez em meio à segunda onda da pandemia de coronavírus pic.twitter.com/BYQaZwrjiu — UOL Notícias (@UOLNoticias) January 20, 2021

Жаир Болсонару, признавший Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, вместо элементарной дипломатичности и слов благодарности решил порассуждать о внутренних делах Венесуэлы и здоровье Николаса Мадуро.

«Если Мадуро хочет поставлять нам кислород, то никаких проблем, мы примем. Теперь он может оказать помощь и своему народу, — заявил Болсонару. — На минимальную зарплату в Венесуэле не купишь и килограмма риса. Они там съели всех собак и кошек. Но появляются идиоты, которые хвалят: «Ох, Мадуро, какое большое у него сердце». Да этот мужик весит килограмм 200 и ростом под два метра, поэтому сердце у него должно быть просто огромное!»

VIDEO: "He could give emergency aid to his people too" says Brazilian President Jair Bolsonaro about Nicolas Maduro, mocking the oxygen shipment sent by his Venezuelan counterpart to help the northern Brazilian city of Manaus pic.twitter.com/tizWlg6PoE — AFP News Agency (@AFP) January 19, 2021

Впрочем, мнение президента не разделяют местные традиционно «левые» профсоюзы, которые решили взять ситуацию в свои руки. 20 января форум Федеральных профсоюзов Бразилии (FCS) заключил соглашение с правительством Мадуро о еженедельных поставках кислорода из Венесуэлы в объеме 80 тысячи литров. Профсоюзы, в свою очередь, возьмут на себя процесс транспортировки грузов от границы в штате Рорайма (970 километров от Манауса).

Под прицелом министр здравоохранения

18 января министр здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэлу рассказал, что был информирован о нехватке кислорода и медикаментов в Манаусе еще 8 января. Практически после этого по прошению «левых» партий PSOL и Cidadania генеральная прокуратура страны открыла предварительное расследование против Пазуэлу по подозрению в неисполнении должностных обязанностей.

PGR pede explicações a Pazuello sobre omissão no Amazonas https://t.co/gW5xbmIWZr — Gazeta do Povo (@gazetadopovo) January 17, 2021

Ведомство также заинтересовалось местными властями — губернатором Уилсоном Лимой и бывшим мэром Манауса: с июля по октябрь 2020 года коечный фонд в палатах интенсивной терапии был сокращен на 85%.

Кампания за импичмент Болсонару

На фоне затруднений в переговорах с Индией и Китаем, а также ситуацией в Манаусе в Бразилии вновь заговорили об импичменте президента. Согласно последнему исследованию Datafolha, антирейтинг Болсонару вырос до рекордных 40%, а издание Antagonista сообщает о росте поисковых запросов в Google по фразе «Болсонару импичмент» на 1400%. Разумеется, не обошлось без участия оппозиционных президенту СМИ.

Всю неделю заголовки крупнейших изданий страны пестрели доказательствами неэффективности действий главы государства и необходимости его скорейшей отставки.

«Лидеры партий оценивают возможный импичмент Болсонару за провал в «войне вакцин».

A morte de diversos pacientes na capital do Amazonas por falta de oxigênio também pesam contra o governo por ter evidências de omissão federalhttps://t.co/3ccySS4fgG — Revista ISTOÉ (@RevistaISTOE) January 20, 2021

«Страна должна выбрать конституцию, а не президента».

É um mandato de costas para a Constituição. País deve preferir a Constituição ao presidente, diz Ayres Britto https://t.co/Mh0f2krz3i — NE Notícias (@nenoticias) January 18, 2021

«Читатели обсуждают импичмент Болсонару»

Leitores debatem impeachment de Bolsonaro https://t.co/zTUgmzgyzn — Folha de S.Paulo (@folha) January 22, 2021

«Это нужно, чтобы остановить путчистов. Если не сейчас, то когда?»

Reinaldo Azevedo I É preciso parar os golpistas. Se não agora, quando? É preciso romper o círculo vicioso e perverso a que estamos presos; Bolsonaro está começando a nos tornar dependentes de sua estupidez (@reinaldoazevedo)https://t.co/95JqIpnQeJ — Folha de S.Paulo (@folha) January 22, 2021

«Генеральная прокуратура и Конгресс должны изучить политику Болсонару во время пандемии».

"Investigue-se

Procuradoria-Geral e Congresso devem examinar conduta de Bolsonaro na pandemia" — https://t.co/mth4whBfxM — Silvio Detran (@Silviio_Santos) January 22, 2021

«Правовая база и другие факторы, которые могут определить импичмент Болсонару».

A base jurídica e outros fatores que podem determinar um impeachment de Bolsonaro; ouça podcast https://t.co/iWWECHPE9z pic.twitter.com/6jhsB9Fxg2 — Blog Polivoz (@Blog_Polivoz) January 22, 2021

Масла в огонь подлила Ассоциация бразильских адвокатов, подав жалобу на президента в межамериканскую комиссию по правам человека Организации американских государств. Адвокаты настаивают, что допустив катастрофу в Манаусе, правительство нарушило основные положения американской конвенции по правам человека.

На крайне негативном для президента медиа-фоне в стране появляются зачатки протестного движения. Так, «правые» организации «Движение за свободную Бразилию» и «Выходи на улицу» (выступали за отставку президента Дилмы Руссеф в 2016 году) и «левый» «Фронт народа без страха» призывают всех бразильцев выйти на митинги за импичмент Болсонару 23 и 24 января. Несмотря на пандемию и ограничительные меры, митинги запланированы в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти, Форталезе и других крупнейших городах Бразилии.

Impeachment: grupos de direita e esquerda convocam carreatas pela saída de Bolsonaro https://t.co/nNMmuZv03V — UOL (@UOL) January 22, 2021

Справедливости ради, реальные шансы отставки президента невелики. Согласно соцопросу Datafolha, 53% бразильцев выступают против отстранения главы государства. К тому же, несмотря на «огонь из всех орудий» местных СМИ, Болсонару нельзя обвинять в полном бездействии — он постоянно отчитывается в своих социальных сетях о поставках оборудования и медикаментов в Манаус и об итогах переговоров с поставщиками вакцин.

- Recebemos hoje 2 milhões de doses da vacina Astrazeneca/Oxford, vindas da Índia.

- Negociadas pelo @minsaude , e adquirida também por um grande número de países. pic.twitter.com/VIVtE262SZ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 23, 2021

-Na tarde de (16/01), um KC-390 decolou às 17h09 de Guarulhos/SP com destino a Manaus/AM, transportando mais 5 tanques de oxigênio líquido. Na noite do dia (16/01), a aeronave pousou às 19h40 no destino e descarregando o equipamento.



-Mais informações nas postagens anteriores! pic.twitter.com/dmqvOGmOLl — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 17, 2021

Перегруппировка в парламенте

На руку президенту играет и ситуация в парламенте — на 1 февраля назначены выборы спикеров обеих палат, в полномочия которых входит запуск процедуры импичмента. До недавнего времени расклад сил перед выборами был явно не в пользу консерваторов — кандидат в спикеры нижней палаты от альянса оппозиционных партий Балейа Росси мог рассчитывать на 270 голосов депутатов, что гарантировало ему победу на голосовании.

Однако бывшая партия Болсонару «Социал-либеральная партия» (PSL) 21 января сообщила о выходе из договора с оппозиционным альянсом и поддержала кандидатуру ставленника правительства Артура Лиры. С поддержкой PSL, у которой 53 места в нижней палате парламента, в лидеры предвыборной гонки вырывается Лира, который в случае своей победы никогда не запустит процедуру импичмента Жаира Болсонару.

Впрочем, на выборах спикера палат парламента бразильские конгрессмены нередко забывают о решениях партийных руководителей и голосуют на свое усмотрение. Итоги подковерных игр в парламенте, а вместе с ними и судьбы президента, решатся только 1 февраля. До этого времени возможность начала процесса импичмента главы государства ничтожно мала.

Рио остался без карнавала

Главное культурное событие Бразилии — ежегодный торжественный карнавал в Рио-де-Жанейро решением мэра города Эдуарду Паэса перенесен на 2022 год. Причина ясна — вторая волна пандемии и неясность в планах по вакцинации населения.

«Я никогда не скрывал свою страсть к карнавалу и понимание экономического значения этого культурного мероприятия для нашего города. Тем не менее, мне кажется, говорить сейчас о том, что мы сможем провести карнавал в июле, просто бессмысленно», — написал политик на своей странице Twitter.

Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021

Ранее праздник был запланирован на июль 2021 года, хотя Независимая лига школ самбы предлагала провести мероприятие в апреле. Тем не менее, решение мэра лига поддержала.

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