В Бразилии вновь заговорили об импичменте Болсонару

Цензура Twitter добралась до президента, федеральные власти не смогли вовремя обеспечить население вакциной, Венесуэла помогает спасать жизни в северном штате Амазонас, генеральная прокуратура проверяет министра здравоохранения, а СМИ развернули кампанию за импичмент Болсонару. Редакция Telegram-канала «Байки из фавел» рассказывает о главных событиях в Бразилии за неделю с 15 по 22 января 2021 года.

15 января соцсеть Twitter пометила пост президента страны как «вводящий в заблуждение». Жаир Болсонару опубликовал видео с «научным подтверждением» полезности антималярийного препарата гидрохлорохин для лечения COVID-19. Президент Бразилии активно рекламирует этот препарат с самого начала пандемии.

С главой государства не согласны не только модераторы Twitter — позднее из-за многочисленных жалоб от граждан Министерство здравоохранения также удалило видео с Болсонару, в котором он призывал использовать это средство с недоказанной эффективностью. В пиар-кампании гидрохлорохина властям не помогает даже то, что им лечилась вся президентская семья.

Сам Жаир Болсонару всерьез беспокоится, что может повторить судьбу заблокированного Дональда Трампа, поэтому открывает для себя новые социальные сети. 11 января президент зарегистрировался в Telegram, и всего через 12 дней у его аккаунта уже более 370 тысяч подписчиков.

Федеральное правительство Бразилии еще в декабре решило использовать для массовой вакцинации исключительно препарат от британской компании AstraZeneca, с которой подписан контракт на производство и поставку 210 миллионов доз.

Однако торжественно привить первого бразильца вакциной с доказанной эффективностью в 70% 19 января, в объявленную дату начала массовой вакцинации населения, не удалось. Первая партия из двух миллионов доз вакцины должна была отправиться в Бразилию из Индии, где ее производит институт Serum. Однако в планы бразильских властей вмешалось правительство Нарендры Моди, отказав в экспорте вакцин до начала всеобщей вакцинации в самой Индии.

Решение индийских властей обрекло президента Бразилии на самое обидное для него поражение в долгой политической игре: министерство здравоохранения было вынуждено обратиться к губернатору штата Сан-Паулу Жуан Дориа с просьбой предоставить в федеральное пользование долю от 6 миллионов доз китайской вакцины CoronaVac.

При этом ранее Жаир Болсонару лично обещал бразильцам «защитить их» от китайской разработки, и даже праздновал момент, когда местный фармрегулятор Anvisa временно приостановил испытания CoronaVac. Самого губернатора президент открыто называл «лоббистом Китая» и обвинял в попытках вписать свое имя в историю за продвижение препарата от Sinopharm.

После того, как китайской вакциной был привит первый житель Сан-Паулу, а за ним и сотни тысяч бразильцев в других штатах, президент заявил, что вакцина «принадлежит всей стране».

Пока губернатор Дориа почивал на лаврах, разъезжая по местам вакцинации медиков в своем штате и всячески укоряя президента, федеральному правительству удалось договориться с Нью-Дели об экспорте AstraZeneca. 21 января Болсонару сообщил, что 2 миллиона доз британской вакцины от института Serum будут доставлены в Бразилию уже до конца недели.

Тем временем запасы экспортированной из Китая CoronaVac подошли к концу, а ее дистрибьютор институт Butantan еще не располагает действующим веществом для производства.

Руководство института заявило, что поставки затягивает МИД Китая, но губернатор Сан-Паулу считает, что виной ситуации «плохие отношения Бразилии и Китая» — ранее ряд бразильских министров, сам президент и его сыновья регулярно позволяли себе выпады в адрес Пекина. В реальности в переговорах с Китаем участвуют все представители политического истеблишмента страны, от руководителей конгресса, главы МИД до самого президента, который, по слухам, запросил личный телефонный разговор с Си Цзиньпинем.

В этой ситуации вакцина стала рычагом давления на власти Бразилии для Китая. В конце 2020 года правительство Болсонару подписало с администрацией Дональда Трампа меморандум, согласно которому Бразилия откажется от участия Huawei в создании национальной сети 5G в обмен на 1 миллиард долларов американских инвестиций.

Однако Дональд Трамп покинул Белый дом, а страна нуждается в спасительной вакцине. Вероятно, руководство Китая настаивает на отказе от подписанного меморандума: в ближайшие две недели министр коммуникаций Бразилии Фабиу Фариа посетит Huawei. От итогов визита могут зависеть перспективы CoronaVac и политические очки Жуана Дориа, который обещал вакцинировать всех 46 миллионов жителей Сан-Паулу. Война вакцин между правительством и оппозиционным губернатором продолжается.

В середине прошлой недели вся Бразилия узнала о катастрофе в северном штате Амазонас. Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом больницы Манауса оказались переполненными, а более 30 человек погибли из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ.

Спрос на газ в пять раз превысил производственные мощности местных поставщиков, из-за чего частная компания White Martins обратилась за помощью в соседнюю Венесуэлу. 15 января глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса провел телефонные переговоры с губернатором штата Уилсоном Лимой и пообещал предоставить кислород и помощь венесуэльских медиков. 19 января в Манаус прибыли пять фургонов со 107 тысячами литров кислорода. Местные жители встретили спасительный груз из Венесуэлы овациями.

Жаир Болсонару, признавший Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, вместо элементарной дипломатичности и слов благодарности решил порассуждать о внутренних делах Венесуэлы и здоровье Николаса Мадуро.

VIDEO: "He could give emergency aid to his people too" says Brazilian President Jair Bolsonaro about Nicolas Maduro, mocking the oxygen shipment sent by his Venezuelan counterpart to help the northern Brazilian city of Manaus pic.twitter.com/tizWlg6PoE