Россиянам рассказали о правильных тренировках после перенесенного COVID-19

Москва, 23 января. Восстановление активности после перенесенного COVID-19 должно происходить постепенно, в зависимости от индивидуальных особенностей, заявила спортивный врач Елена Рябинкова.

Переболевшим COVID-19 не стоит заниматься спортом на открытом воздухе зимой, так как холодный воздух, перепад температуры и влажности приведут к застаиванию слизи в верхних дыхательных путях и развитию осложнений, предупредила специалист в разговоре с РИА Новости.

Слишком интенсивные занятия спортом могут привести к таким осложнениям, как миокардиты и стресс-кардиомиопатии. Чтобы этого не произошло, необходимо, чтобы нагрузку правильно назначил фитнес-тренер.

«У людей, перенесших COVID-19, меняется активность и поведение, и тренерам важно дать пациентам не только правильные физические упражнения, сообразуясь с состоянием клиента, но и повысить настроение, задать позитивный настрой», — отметила спортивный врач.

Интенсивность тренировок будет зависеть от формы перенесенного COVID-19. Также специалист призвала не увлекаться известными дыхательными гимнастиками Стрельникова и Бутейко, так как у медиков на их счет противоречивое мнение.

Специалисты Роспотребнадзора ранее заявили, что вакцинация от коронавируса никак не скажется на репродуктивной функции человека.