Врач предупредил об опасности «дикого» варианта коронавируса

Москва, 23 января. «Африканский» и «британский» штаммы коронавируса нет так опасны. Вирус может мутировать и приобрести свойства, подобные ВИЧ, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Перспектива повторно подхватить коронавирус, а также заразиться «африканской» или «британской» мутациями не так страшна, так как болезнь будет проходить примерно так же, как в первый раз. Действительно опасной мутацией будет считаться та, при которой у вируса появится устойчивость к иммунному ответу, пояснил врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», — рассказал специалист.

Также специалист отметил, что вероятнее становление вируса «диким». В этом случае коронавирус будет передаваться при единичном контакте с зараженным, свободно распространяться в популяции, и от него будет трудно избавиться.

Американские ученые ранее рассказали, что определенная болезнь желудочно-кишечного тракта может сделать организм человека более уязвимым перед коронавирусом.