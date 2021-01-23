Россиянам рассказали об эффективности пептидной вакцины «ЭпиВакКорона»

Москва, 23 января. Новосибирский Центр «Вектор» сообщил о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Эта вакцина является синтетической. Сейчас ее испытывают на более чем трех тысячах добровольцев. Отмечается, что вакцина имеет очень мало побочных эффектов, из-за чего может быть применима по отношению к пожилым людям.

«ЭпиВакКорона» отличается от «Спутника» тем, что в ее составе нет «живых» частей коронавируса. Она создана на основе пептидов, которые искусственно синтезированы. Подробный состав вакцины описан на сайте Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгрия стала первой страной в ЕС, планирующей купить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». РФПИ и венгерская сторона подписали контракт на поставку вакцины. Первая поставка планируется на конец февраля 2021 года.