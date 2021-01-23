Экс-директор «Нафтогаза»: субсидии угнетают достоинство украинцев

Киев, 23 января. Жители Украины не хотят чувствовать себя бедными. Субсидии угнетают их достоинство, заявил бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Большинство людей на Украине, по словам Витренко, который сейчас исполняет обязанности министра энергетики, получают субсидии. Эту ситуацию он считает ненормальной, потому что она оказывает негативное психологическое воздействие на граждан страны.

Получение субсидий, как отметил и. о. министра, является для украинцев сигналом того, что они бедные. Люди при этом не хотят чувствовать себя таковыми.

«Это угнетает их достоинство. А у нас «Революция достоинства» была в 2014 году, понимаете?» – подчеркнул Витренко во время пресс-конференции.

В конце декабря прошлого года кабмин Украины отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. С 1 января нынешнего года в этой стране подорожал газ. Жители разных областей протестуют против повышенных тарифов.

Украинский президент недавно распорядился провести полный аудит действующих тарифов в стране. Соответствующее поручение получил заместитель главы его офиса. Речь идет о ценах за бытовой газ, отопление, а также за пользование общественным транспортом.

Долги украинцев за услуги ЖКХ достигли катастрофических размеров. К декабрю общая задолженность граждан Украины составила 66,1 млрд гривен (около 172 млрд рублей). На фоне увеличения тарифов эти цифры будут только расти.