Украинец отрезал своему отцу части лица и открыл стрельбу по полиции

Киев, 23 января. Сын поругался с отцом и никак «не хотел успокаиваться». 36-летний украинец начал избивать родственника, а после надел наручники и ножом изувечил его.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Николаевской области. В ведомстве отметили, что, когда преступник понял, что избиения не помогают, он решил отрезать отцу нос и губы. Врачи скорой помощи забрали изувеченное тело старика и вызвали полицию. Когда правоохранители приехали по адресу, то злоумышленник открыл по ним огонь. Трое полицейских получили ранения.

Стражами порядка было принято решение штурмовать дом. Когда они вторглись в здание, то обнаружили массу растяжек на дверях и в комнате. Мужчина рассказал, что часть из них применялась в случае, когда в дом ломились посторонние.

Большая часть самодельных растяжек была оборудована взрывателями с радиоуправлением, однако привести их в действие злоумышленник не успел. Полицейские также нашли обрез, боеприпасы, взрывчатые вещества и прибор ночного видения. Против подозреваемого уже возбуждены уголовные дела за нападение на полицейских и нанесение тяжких повреждений, ему грозит пожизненное заключение.

ФАН ранее сообщал, что в столице Афганистана боевики открыли огонь по машине, в которой находились судьи. В результате нападения две женщины-судьи погибли, еще два человека пострадали.