В Госдуме предложили сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги

Москва, 23 января. Депутат ГД Евгений Марченко разработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание за вовлечение в незаконные митинги несовершеннолетних.

Парламентарий предлагает внести изменения в статью 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). В пояснительной записке автор законопроекта отмечает, что по действующему законодательству за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных собраниях, демонстрациях, митингах или шествиях предусмотрена административная ответственность.

Административные штрафы могут быть выписаны первому попавшемуся, а реальные организаторы несанкционированных акций при этом уходят от ответственности, отметил Марченко.

«А вот, если уголовное дело будет, то в ходе предварительного расследования будет собираться вся информация, доказательства. И будут найдены и привлечены к уголовной ответственности реальные организаторы», — цитирует депутата РИА Новости.

Вовлечение в незаконные митинги подростков предлагается наказывать лишением свободы на срок до пяти лет, арестом от четырех до шести месяцев или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет. Склонение несовершеннолетнего к организации массовых беспорядков автор инициативы предлагает наказывать лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что несовершеннолетние не должны втягиваться в «адскую постановку» сторонников блогера Алексея Навального, участвуя в опасных акциях, сообщает INFOX. Недопустимыми массовые незаконные акции назвал мэр Москвы Сергей Собянин.