ВОЗ объяснила рост смертности из-за нового штамма COVID-19 в Великобритании

Женева, 23 января. Рост смертности из-за нового штамма коронавируса, о котором говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, может быть обусловлен перегрузкой системы здравоохранения.

Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса не только более заразный, но и ведет к большему количеству смертей пациентов с COVID-19. Однако летальность может быть связана с тем, что система здравоохранения в Великобритании перегружена, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

«В ситуации, когда есть перегрузка, у вас увеличится летальность», — отметила она.

Специалисты Роспотребнадзора ранее сравнили «британский» штамм коронавируса и уже известный «уханьский». В геноме не выявили значительных изменений.