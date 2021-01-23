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Россияне ответили Порошенко на требования «продолжить осаду Кремля»

Россияне ответили Порошенко на требования «продолжить осаду Кремля»

Москва, 23 января. Россияне ответили бывшему президенту Украины Петр Порошенко на требования «продолжить непрерывную осаду Кремля» с помощью санкций.

Экс-президент Украины обратился к приемнику на посту главы государства Владимиру Зеленскому с требованием вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН и привлечь к переговорам США. Порошенко считает, что Киев имеет шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации на юго-востоке страны, пока в Германии у власти остается канцлер Ангела Меркель.

Россияне с иронией отнеслись к призывам Порошенко. Некоторые отмечали бесполезность санкционного давления на Россию, другие давали главе соседнего государства «полезные» советы.

«Очень незаметная осада», — прокомментировал Ярослав Погодин.

«Предлагаю Порошенко возглавить осаду... Верхом на какой-нибудь козе», — пошутил пользователь под ником DISARTCINEMA ART.

«Киньте Петьке желудь перезрелый...», — предложил пользователь n.raevskiy.

«Россия и без его призывов находится с 1917 года в постоянной осаде и ничего», — напомнил комментатор влдмр и анна.

«Наверное, американцы его держат про запас для каких-то совсем уж грязных делишек, раз сами его еще не сдали на отсидку», — написал Сергей Мельник.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин заявил, что Запад считает Порошенко коррупционером. Такой образ у него сформировался на Западе благодаря сторонникам миллиардера Джорджа Сороса, уточнил парламентарий.

По его мнению, по этой причине новый президент США Джозеф Байден не будет показывать, что его связывают какие-либо отношения с экс-главой Украины. Американский лидер будет стараться избегать, чтобы его фамилия соседствовала в новостях с Порошенко, подчеркнул Волошин.

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