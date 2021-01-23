Россияне ответили Порошенко на требования «продолжить осаду Кремля»

Москва, 23 января. Россияне ответили бывшему президенту Украины Петр Порошенко на требования «продолжить непрерывную осаду Кремля» с помощью санкций.

Экс-президент Украины обратился к приемнику на посту главы государства Владимиру Зеленскому с требованием вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН и привлечь к переговорам США. Порошенко считает, что Киев имеет шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации на юго-востоке страны, пока в Германии у власти остается канцлер Ангела Меркель.

Россияне с иронией отнеслись к призывам Порошенко. Некоторые отмечали бесполезность санкционного давления на Россию, другие давали главе соседнего государства «полезные» советы.

«Очень незаметная осада», — прокомментировал Ярослав Погодин.

«Предлагаю Порошенко возглавить осаду... Верхом на какой-нибудь козе», — пошутил пользователь под ником DISARTCINEMA ART.

«Киньте Петьке желудь перезрелый...», — предложил пользователь n.raevskiy.

«Россия и без его призывов находится с 1917 года в постоянной осаде и ничего», — напомнил комментатор влдмр и анна.

«Наверное, американцы его держат про запас для каких-то совсем уж грязных делишек, раз сами его еще не сдали на отсидку», — написал Сергей Мельник.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин заявил, что Запад считает Порошенко коррупционером. Такой образ у него сформировался на Западе благодаря сторонникам миллиардера Джорджа Сороса, уточнил парламентарий.

По его мнению, по этой причине новый президент США Джозеф Байден не будет показывать, что его связывают какие-либо отношения с экс-главой Украины. Американский лидер будет стараться избегать, чтобы его фамилия соседствовала в новостях с Порошенко, подчеркнул Волошин.