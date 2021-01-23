Мексиканский бизнесмен заявил о покупке двух млн доз вакцины «Спутник V»

Мехико, 23 января. Предприниматель из мексиканского штата Веракрус признался, что у него теперь есть два миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Региональные власти и частные компании Мексики ранее получили разрешение от президента страны на самостоятельную закупку вакцин от коронавируса. Запрос на выдачу разрешения на использование препарата из РФ сейчас рассматривает Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris).

О покупке миллионов доз вакцины бизнесмен Алехандро Коссио рассказал в интервью газете El Financiero. Теперь он пытается договориться о продаже препарата с властями семи штатов Мексики.

«У меня уже есть 2 млн доз вакцины «Спутник V», я приветствую решение президента, мы ждем появления соответствующего указа и вместе с ним регистрации мексиканским регулятором», — подчеркнул Коссио.

Российскую вакцину от коронавируса уже одобрили для применения в ряде стран. Российский фонд прямых инвестиций в настоящее время ожидает регистрацию «Спутника V» в Мексике.

Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон накануне раскрыл устрашающее свойство «британского» штамма коронавирусной инфекции, сообщает INFOX.