Сорокоградусные морозы придут на смену потеплению в Алтайском крае

Барнаул, 23 января. Сильное похолодание идет на смену потеплению в Алтайский край, в регионе ожидается до 42 градусов мороза.

В субботу, 23 января, днем в регионе будет от 14 до 19 градусов ниже нуля. В предгорьях местами ожидается до минус восьми градусов. Ветер западный три-восемь метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров.

В ночь на воскресенье, 24 января, начнет холодать. По региону ожидается 19-24 градусов мороза, местами температура воздуха опустится до 28-33 градусов ниже нуля. Днем похолодание продолжится, в западных районах региона будет около -30 градусов.

В ночь на понедельник, 25 января, температура воздуха в крае опустится до 32-37 градусов ниже нуля, местами ожидаются морозы до -42 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд высказал мнение, что жителям России нужно привыкнуть к аномальной погоде. Это естественные последствия процессов, связанных с климатом, отметил специалист.