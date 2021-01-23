Виталий Хаев поделился деталями съемок постельных сцен сериала «Бывшие»

Москва, 23 января. Актер Виталий Хаев признался, что его напрягло наличие огромного количества постельных сцен во втором сезоне сериала «Бывшие».

По словам артиста, при первом знакомстве со сценарием сериала сложно было предположить, что картину ждет такой успех. При подготовке ко второму сезону он был крайне удивлен обилием интимных сцен.

«Когда я увидел сценарий, аж вспотел. В моем возрасте такие сцены уже редко получаются. Конечно, был дискомфорт. Раньше я не был задействован в подобных сценах. А тут — да, я волновался», — рассказал актер в интервью RT.

Хаев добавил, что при постельных сценах в кино очень много зависит от организации съемок. Каких-либо длинных диалогов, к которым надо готовится, нет, достаточно, «просто правильно лечь», как объяснил тебе оператор.

«Многое зависит от окружения на площадке. Некоторые девочки даже приезжали на постельные сцены с мужьями. Каждый чувствует себя по-разному. Я почему-то волновался. Куда уже, я не молодой мальчик!» — добавил он.

Несмотря на то, что Хаев «немножко комплексовал» во время съемок, все же ему удалось справиться с волнением, «сжав зубы, положив руки куда приказано, произнести текст».

Первые два сезона «Бывших» вышли в 2018 и 2019 годах. Главные роли в сериале исполнили Людмила Аксенова, Наталья Рогожкина, Хаев, Денис Шведов и другие. В центре сюжета — пациентка реабилитационной клиники для алкоголиков и наркозависимых Яна, чья жизнь меняется после встречи нового психолога-консультанта.