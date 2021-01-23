Врач объяснила связь между коронавирусом и чувствительностью к смене погоды

Москва, 23 января. Чувствительность к изменениям погоды обычно приводит к небольшой головной боли, однако у перенесших COVID-19 эта особенность может привести к более опасным последствиям.

Некоторые переболевшие COVID-19 начинают испытывать необычные симптомы во время изменения погодных условий. В частности у них обостряются хронические заболевания, поделилась врач-терапевт Наталья Зубарева в эфире радио Sputnik.

«У них на фоне определенных метеорологических условий обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и даже инфаркты с инсультами случаются, а еще проявляются заболевания легочной системы и астма», — пояснила специалист.

Коронавирусная инфекция сильно влияет на бронхо-легочную, а у некоторых пациентов на сердечно-сосудистую системы. Это может привести к тому, что более ослабленные системы организма начинают давать сбои при стрессе, которым являются и изменения погодных условий, считает врач.

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