Названы способы обмана закрывающих вклады клиентов банков

Москва, 23 января. Основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко перечислил способы обмана клиентов при закрытии вкладов.

По словам эксперта, при преждевременном закрытии вклада его доходность будет минимальной. Даже если проценты уже выплачены при периодических платежах, при возврате средств «излишне» начисленная сумма будет удержана, предупредил Ткаченко.

Кроме того, банк может указать в рекламе высокую процентную ставку, но прописать в договоре мелким шрифтом, что она действует в течение короткого срока. Условия по вкладу не всегда соответствуют первоначальным и при его продлении.

«На практике часто доходность становится ниже. Чтобы не столкнуться с неприятными «сюрпризами», необходимо изучать положения договора и любых прилагающихся к нему документов», — цитирует специалиста агентство «Прайм».

ФАН ранее передавал, что Центробанк объяснил россиянам разницу между инвестициями и сбережениями.

Банк России также предупредил, что в стране распространилась новая схема телефонного мошенничества, сообщает RT. Злоумышленники под видом полицейских звонят клиенту банка и сообщают об уголовном производстве, якобы открытом в его отношении.