Сын Алибасова назвал причину экстренной госпитализации продюсера

Москва, 23 января. Госпитализация Бари Алибасова не связана со злоупотреблением алкоголя, продюсер оказался в реанимации из-за нарушения кровообращения, сообщил его сын Бари-младший.

В пятницу стало известно, что сын привез Алибасова в наркологическую клинику. После осмотра продюсера госпитализировали в реанимацию. Ухудшение состояния артиста связали с алкоголизмом.

Алибасов-младший в беседе с Пятым каналом опроверг подобные слухи, сообщив, что у его отца «небольшое осложнение с кровообращением», из-за чего он плохо ходит.

«Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память. Поэтому поехали его подлечить и заодно получить официальные диагнозы, что с ним все хорошо. А то Горжанкин (экс-пиарщик Алибасова. — Прим. ФАН) пишет, что он алкоголик, что у него от Альцгеймера до алкоголизма. А у него просто последствия покушений, которые были на него», — заявил он.

О покушении в июле прошлого года также заявлял СМИ Алибасов-младший. По его словам, продюсера пытались убить его бывший помощник Андрей Назаров, экс-участника «Интеграла» Валерий Юрин и дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина.

В начале недели появились слухи, что Алибасов-младший насильно запер отца в квартире. Однако в беседе с ФАН он сообщил, что приставил к отцу охрану из-за Горжанкина, который пытается «втихаря сфотографировать» продюсера за деньги для других СМИ.

Он также подтвердил, что Лидия Федосеева-Шукшина и Алибасов-старший, недавно оформившие официальный развод, провели все новогодние праздники в компании друг друга.