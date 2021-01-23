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Экономика

Тысячи российских семей получат увеличенные выплаты на детей

Тысячи российских семей получат увеличенные выплаты на детей

Севастополь, 23 января. Тысячи севастопольских семей, получающих выплаты на детей от 3 до 7 лет, в этом году могут рассчитывать на увеличение этой меры соцподдержки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выплаты на детей для семей с низким доходом ввели в прошлом году. Их размер составляет 50% от величины прожиточного минимума. В Севастополе данную помощь получают чуть более шести тысяч семей. 

«Размер пособия планируется увеличить до 75% прожиточного минимума — 9207 рублей, если среднедушевой доход семьи с учетом ранее назначенной ежемесячной выплаты в размере 50%, не превысит величину прожиточного минимума на душу населения», — сообщила замначальника управления соцобеспечения городского департамента труда и соцзащиты населения Евгения Пытько.

Тысячи российских семей получат увеличенные выплаты на детей

Часть семей может получить выплату, размер которой будет увеличен до 100% прожиточного минимума — 12 276 рублей. Это затронет тех, чей доход с учетом ежемесячной выплаты уже в размере 75% не превысит установленный размер прожиточного минимума. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в новом размере необходимо подать с 1 апреля 2021 года через районные учреждения органов соцзащиты, отделения МФЦ, либо на портале «Госуслуги».

Как сообщал ранее ФАН, в 2021 году пройдет обязательная индексация всех видов выплат, которые получают российские пенсионеры. Индексация предусмотрена для страховых, социальных, военных и государственных пенсий. Для каждой категории предусмотрен свой процент индексации и своя дата. В этом году ПФР планирует проиндексировать ряд других социальных выплат, в том числе ЕДВ. 

Тысячи российских семей получат увеличенные выплаты на детей

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