Украина за год потеряла практически половину своих самолетов 

Киев, 23 января. Военная авиация Украины пережила крайне резкий спад. Как сообщает американское издание The National Interest, страна лишилась почти половины истребителей только за первый год гражданской войны на востоке страны.

По данным издания, к 2014 году ВВС Украины насчитывали 80 истребителей МиГ-29, 36 Су-27, 36 Су-25 и 24 Су-24. Однако уже тогда часть боевых машин была в аварийном состоянии. В 2015 году в эксплуатации оставалось всего 19 МиГ-29, 16 Су-27, 15 Су-25 и 11 Су-24.

«Это был один из самых резких спадов военно-воздушных сил за последние десятилетия», — пишут авторы издания.

В начале 2014 года, продолжают журналисты, Киев располагал 400 боевыми самолетами. Спустя год это число упало до 222. Несколько самолетов были сбиты во время конфликта в Донбассе.

«Десятки боевых самолетов лежали неиспользованными в течение многих лет до конфликта и просто оказались слишком дряхлыми, чтобы вернуться в бой, что наконец вынудило Киев удалить их из своего инвентаря», — сообщает The National Interest.

В тексте подчеркивается, что «какими бы ни были точные причины, никакие другие военные — даже сирийские или иракские — не понесли таких тяжелых потерь в текущих конфликтах».

Спустя некоторое время Украине удалось добавить несколько самолетов. По данным издания, в 2019 году на вооружении Украины находились 21 МиГ-29, 35 Су-27, 12 Су-24 и 13 Су-25.

Гражданская война на востоке Украины началась в 2014 году. После госпереворота в стране восточные регионы, несогласные с политикой новых властей, образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы, которые приняли Минские соглашения.