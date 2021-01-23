Стало известно, какая болезнь делает человека уязвимым перед коронавирусом

Сент-Луис, 23 января. Пациенты с определенной болезнью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются более уязвимыми перед коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета.

Попадание коронавируса в пищу считалось неопасным для человека, так как желудочная кислота способна нейтрализовать вирус. Однако у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью риски заражения выше.

При этом диагнозе кислота из желудка попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и повреждая слизистую. Со временем клетки пищевода изменяются и начинают напоминать клетки кишечника, которые способны связываться с коронавирусом, сообщает журнал Gastroenterology.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о рисках заражения коронавирусом даже из замороженных продуктов, так как вирус способен выживать и при длительной транспортировке.

Сербский режиссер Эмир Кустурица считает, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» выгодно отличается от американских препаратов Pfizer и Moderna, сообщает RT.