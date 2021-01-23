Берлин, 23 января. Новый глава Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Армин Лашет, которого называют преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, сообщил, что разделяет позицию немецких властей относительно строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

По словам Лашета, вопрос реализации проекта не зависит от политической международной ситуации.

«Я разделяю позицию правительства ФРГ по «Северному потоку — 2». <…> Я ясно давал понять, что это коммерческий проект», — подчеркнул он.

Политик добавил, что Германия получает газ от России «на протяжении 50 лет, так это было и во времена холодной войны». В ближайшее время ситуация не изменится.

«Мы будем нуждаться и в обозримом времени в газе, пока не сможем покрыть наши потребности в энергоносителях за счет возобновляемых источников», — добавил глава ХДС.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение США о введении санкций против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

В беседе с ФАН политический аналитик Владимир Соловейчик выразил мнение, что новые люди в Белом доме по-прежнему лоббируют интересы американских миллиардеров, которым нужны новые рынки сбыта, в том числе и в Европе. Поэтому «СП-2» они пытаются скорее убрать. Эксперт полагает, что стоит «ожидать длительного перетягивания каната между правительствами ФРГ и США», которые попытаются найти компромисс.