Кристина Асмус засветила на премии «Золотой орел» округлившийся живот

Москва, 23 января. Актриса Кристина Асмус умело заинтриговала поклонников, появившись на красной дорожке премии «Золотой орел». Фанаты и СМИ гадают: действительно ли экс-супруга Гарика Харламова беременна во второй раз.

Актриса вышла к папарацци в эффектном образе: в черно-белом платье в пол с обнаженными плечами и новой прической на черных волосах. Но платье привлекло внимание СМИ не своей элегантностью: публику зацепил «округлившийся животик» звезды. Присутствующие начали шептаться об интересном положении знаменитости.

Актриса пока никак не комментирует слухи.

Во время церемонии вручения наград публику очаровала коллега Асмус — Светлана Ходченкова. Вместе с Сергеем Гармашем в этот вечер она вручала приз в номинации «Лучший режиссер», который присудили Андрею Кончаловскому за фильм «Дорогие товарищи», выдвинутый ранее на «Оскар». Правда сам режиссер на мероприятие не пришел, за него награду получил сын Петр Михалков.

Ходченкова вышла на сцену в брючном комбинезоне с корсетной вставкой, которая подчеркивала идеальную фигуру артистки.

Отметился на красной дорожки и актер Павел Деревянко. Совсем недавно он развелся со своей супругой и теперь представил публике новую пассию — чемпионку по бальным танцам Алену Иванову.

Ранее ФАН сообщал, что лучшим фильмом признан «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева. Приз как лучший актер кино получил Юрий Борисов, сыгравший в фильме «Калашников».